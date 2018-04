Prats de Lluçanès constitueix el Consell d'Infants

Durant la presa de posessió dels candidats Foto: Aj. de Prats de Lluçanès

La setmana passada, la sala de plens de l'Ajuntament de Prats va acollir la constitució del Consell d'Infants del municipi. Són 8 consellers escollits pels seus companys de 5è i 6è de Primària de l'escola Lluçanès i l'escola FEDAC-Prats. A través d'aquest òrgan, els joves poden participar i opinar sobre els temes que els afecten diàriament i sobre els drets dels infants. Aquesta iniciativa ha estat impulsada per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona.Durant el transcurs de la sessió els futurs consellers van explicar les seves motivacions a l'hora de presentar la seva candidatura i un resum dels punts forts i punts febles que, juntament amb els seus companys de classe, han detectat al municipi. L'alcalde, Isaac Peraire, els va posar deures: propostes per millorar el mercat de diumenge i per millorar la part central del Passeig.