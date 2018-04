Treballadors de Le Porc Gourmet tornen a denunciar coaccions perquè es canviïn de cooperativa

L'escorxador de Le Porc Gourmet, a Santa Eugènia de Berga Foto: Josep M. Montaner

En Mohamed Mouch no va poder entrar a treballar aquest diumenge a l'escorxador Le Porc Gourmet (Grupo Jorge), a Santa Eugènia de Berga. Fa set anys que hi treballa a través de la cooperativa Clavial i aquest diumenge el van pressionar perquè canviés de cooperativa. "Si firmes entra, sinó no entres". Ell, com d'altres, no va acceptar: "No sé què signo". Alguns treballadors ho han denunciat aquest dilluns, d'altres han canviat de cooperativa, a Oficicat.Aquesta ha estat la resposta de l'empresa, després que divendres passat l'assemblea de Clavial ratifiqués que volien deixar de constar com a falsos autònoms i cotitzar al règim general de la Seguretat. "Vam votar i van guanyar" diu el treballador, remarcant que "no volen complir la llei". De fet, el desembre del 2017, l'assemblea de Clavial ja va decidir-ho per majoria absoluta.Després de la decisió del desembre, Le Porc Gourmet va decidir rescindir contracte amb la cooperativa Clavial -que li aporta uns 600 treballadors- el mes de febrer. Després va decidir allargar-ho un mes més , i fa poc dies tot l'abril. Sembla ser, però, que la decisió de la darrera assemblea no ha agradat a la direcció.Des del col·lectiu de Càrnies en Lluita, Montse Castañé denunciava que la situació "és molt greu". "La resposta de l'empresa com sempre són amenaces i coaccions", deia Castañé, remarcant que "tenim gairebé 600 famílies al carrer!". Tot i això, molts han decidit signar i canviar-se de cooperativa "per por i per amenaces", explicava la portaveu, remarcant que "només demanen un treball digne, que se'ls tracti com éssers humans".Aquest dilluns matí al matí alguns empleats de l'escorxador han denunciat al jujtat de Vic delictes contra els drets dels treballadors i de coaccions. "L'empresa no té cap motiu per tancar; és un mecanisme de coacció per interferir en les decisions de la cooperativa", deia l'advocat de Càrnies en Lluita, Toni Iborra, remarcant que "si creuen que Clavial és una cooperativa, s'han de creure les seves decisions"."Sembla que Inspecció de Treball hi està treballant i ha ordenat que es paralitzi aquesta maniobra", ha explicat Iborra, remarcant que s'està actuant de manera ferma. De fet, el mateix advocat ha explicat que se'ls va fer una contraproposta als treballadors: "un règim d'autònoms millorat, però que no arribava a equiparar la protecció social, com l'atur, la baixa per accidents o la jubilació anticipada". Una opció que si escollien, no podrien modificar fins al cap de 5 anys.Aquests 600 llocs de treball que ara perillen se sumen als 28 acomiadats de la cooperativa Taic , que no van voler canviar-se a la cooperativa gallega Auga. Le Porc Gourmet va trencar fa uns mesos amb aquesta cooperativa i va deixar-los al carrer -sense previ avís-. Tant les assemblees de Clavial com Taic, amb seu a Vic i Terrassa, van aprovar adaptar els seus estatuts per complir la nova Llei de cooperatives catalanes. Això suposa uns canvis en les condicions laborals, que Le Porc Gourmet no accepta i per això vol trencar contracte amb aquestes cooperatives.