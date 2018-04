Núria Picas treu guspires en el Trail Rupit en la cursa de 20 km

15:29 "Serà una gran oportunitat per a Barcelona tenir una persona de primer nivell com a candidat a l'alcaldia. I tant el grup municipal com jo ens posarem a la seva disposició", ha declarat en visitar la carpa de Cs per Sant Jordi, ubicada al passeig de Gràcia.

15:28 La líder de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, s'ha posat a la disposició de l'exprimer ministre francès Manuel Valls si accepta l'oferta del partit d'optar a l'alcaldia de la capital catalana a les eleccions municipals del 2019.

15:22 Més de 200 persones acompanyen el regidor de Sant Joan Jordi Pesarrodona als jutjats per l'1-O. Informen Mar Martí i Gemma Aleman.



15:17 FOTOS Les roses i els llibres vesteixen la Rambla Nova de Tarragona per Sant Jordihttps://t.co/0ZIc4Cl1g6 — NacióTarragona (@naciotarragona) April 23, 2018

15:17 Berga omple els carrers de llibres i roses en el seu Sant Jordi més reivindicatiu #Berga #Berguedàhttps://t.co/UauJGkIEri — NacióBerguedà (@NacioBergueda) April 23, 2018

14:30 CRÒNICA 155 dracs i els «Sant Jordis» grocs. La jornada cultural està marcada per ser la primera des de la restauració de la democràcia sense Govern i amb la Generalitat intervinguda. Per Sara González.

14:12 FOTO El Portal de l'Àngel de Barcelona també està molt concorregut -ja des de primera hora- per Sant Jordi https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/NISaFDq8ry — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

13:44 Inés Arrimadas justifica que la policia espanyola requisés samarretes grogues a la final de la Copa del Rei. La líder de Ciutadans assenyala que era una qüestió de "seguretat" per evitar "enfrontaments" entre les aficions del Barça i el Sevilla.

13:41 Diana Riba, dona de Raül Romeva, assegura que "troben molt a faltar" els presos, i indica que durant els últims dies ja han rebut moltes roses.

13:39 Carles Riera, portaveu de la CUP al Parlament, assenyala que es tracta d’un Sant Jordi "de combat" davant l’existència de presos i exiliats. "Que cada rosa i cada llibre sigui un clam contra la repressió", apunta.

13:33 Inés Arrimadas afirma que Puigdemont "és el passat" i "la festa de Sant Jordi és de tots i ningú la pot instrumentalitzar". La líder de Ciutadans, per altra banda, també beneeix el fitxatge de Manuel Valls per a intentar liderar la conquesta de l'Ajuntament de Barcelona per part de la formació taronja.

13:32 Mauri: "El color groc ens recorda les persones que estan a la presó i l’existència de presos, exiliats i repressió. Que tots tornin immediatament a casa".

13:26 Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium i portaveu de l'entitat des que Jordi Cuixart és a Soto del Real, recorda el caràcter "injust" de l’empresonament del president de l'entitat cultural i la resta de líders independentistes. "La cultura ens ha de permetre arribar a la llibertat anhelada", assenyala. Ho explica Oriol March.

13:24 Torrent: "Hem de trobar una fórmula que permeti conjurar el mandat del 21-D i una investidura efectiva. Segur que els partits es posaran d’acord per tenir Govern abans del 22 de maig".

13:22 El president del Parlament, Roger Torrent: "Esperem que sigui l’últim Sant Jordi amb presos polítics, exiliats i el 155 usurpant les institucions catalanes".

13:21 Floristes de la Rambla de Barcelona expliquen que la rosa vermella és la més venuda, però s'ha incrementat molt la demanda de groga. Entre les més peculiars hi ha unes tintades de colors i unes amb una capa de xocolata, però que, malgrat això, no són comestibles.

12:46 El Palau Moja de la Rambla de Barcelona, on hi ha la Direcció de Patrimoni de la Generalitat, té una catifa de roses vermelles i grogues al pati, i roses grogues de paper als balcons per reclamar la llibertat dels presos polítics. Ho detalla Jordi Bes.

12:28 El moviment de Tabàrnia també té el seu estand. Per a les quatre de la tarda hi ha convocat "Consell de Ministres" https://t.co/jDbHdGtpic #SantJordi2018 pic.twitter.com/l5mE0naEI4 — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 d’abril de 2018

12:28 FOTOS Els carrers de Catalunya s'omplen d'amor, alegria, somriures i molta cultura per celebrar Sant Jordi https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/sFQ07S8pDx — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

12:24 Òmnium reparteix les roses grogues del mosaic per demanar la llibertat dels presos polítics. Es pot fer una aportació simbòlica per les flors. Ho explica Jordi Bes.

12:20 EN DIRECTE @Omnium Cultural promou un mosaic de roses grogues al bell mig de la plaça de Catalunya de Barcelona en solidaritat amb els presos polítics; informa @JordiBes https://t.co/jDbHdGtpic #SantJordi2018 pic.twitter.com/PblxOv65C2 — NacióPolítica (@naciopolitica) April 23, 2018

12:19 El líder dels comuns, Xavier Domènech, lamenta que aquest sigui el primer Sant Jordi des de la restauració de la democràcia amb la Generalitat intervinguda. Titlla de "vergonya democràtica absoluta" que es retiressin samarretes i bufandes grogues durant la final de la Copa del Rei. Informa Sara González.

12:15 FOTO Les roses grogues arriben al Palau pel gest espontani dels visitants. Diversos turistes omplen l'estàtua de Sant Jordi de roses grogues.



12:13 FOTO Les roses grogues arriben al Palau de la Generalitat pel gest espontani dels visitants. Diversos turistes omplen l'estàtua de Sant Jordi de solidaritat.

12:05 Els sensesostre discrepen de com exhibir les seves reivindicacions per millorar l'atenció: tres del punt informatiu de plaça de Catalunya estan en vaga de fam des de fa cinc dies per exigir la municipalització dels serveis socials, mentre que dos han instal·lat una parada de llibres no autoritzada i la Guàrdia Urbana l'ha retirat. Ho explica Jordi Bes.

11:57 A la plaça de Catalunya de Barcelona hi ha els dos punts informatius que l'Ajuntament ha deixat mantenir dels sensesostre i dels activistes independentistes després del desallotjament de la setmana passada; informa @JordiBes https://t.co/jDbHdGtpic pic.twitter.com/1jvDkLEWPn — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 d’abril de 2018

11:55 FOTOS «Esperit del 155 en liquidació»: els treballadors de Cultura planten cara al govern espanyol. Els funcionaris han omplert de roses grogues la seu de la Rambla.

11:52 FOTOS Així s'està vivint una nova Diada de Sant Jordi al cor de la capital catalana https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/KpojKsPuyX — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

11:47 Alberto Fernández, del PP, afirma que respecta molt Manuel Valls i les seves conviccions contra l'independentisme, però discrepa del seu model de societat, que és socialista, i assenyala que desconeix quina proposta de model de ciutat té per a Barcelona.



11:46 El Partit Popular juga fort a confrontar Sant Jordi amb l'Onze de Setembre. La ministra Dolors Montserrat assegura que els valors de la concòrdia i el respecte, que són els del día de Sant Jordi, també són els de la formació popular.

11:38 FOTOS Els carrers de Barcelona acullen tot tipus d'ideologies polítiques, que conviuen sense incidents, en el marc de la Diada de Sant Jordi https://t.co/jDbHdGtpic #SantJordi2018 pic.twitter.com/kkYVK2oeSS — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 d’abril de 2018

11:35 Xavier García Albiol reclama que Sant Jordi "sigui la gran festa del poble català". Segons el líder del PP a Catalunya, els catalans "no estem sobrats de símbols que ens representin a tots i no estiguin contaminats, com l'Onze de Setembre". Proposa a la resta de forces polítiques una reflexió sobre quina ha de ser la Diada oficial de Catalunya, i defensa que Sant Jordi suplanti l'11-S. Ho explica Pep Martí.

11:34 Una dona amb un llaç groc interpel·la el líder del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, a la paradeta dels populars a Barcelona. "Ja està bé", li diu la dona. Ell respon: "És cosa de tots".

11:22 FOTOS Algunes paradetes ofereixen dissenys de roses més atrevits, com la de l'Escola d'Art Floral de Catalunya https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/RJNjT8a09j — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

11:16 EN DIRECTE @CarlosCuevas44, el Pol Rubio de la sèrie Merlí, causa furor entre els adolescents. Firma la novel·la "Quan érem els peripatètics" amb Héctor Lozano, que n'és l'autor https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/VVdg1nZHAi — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

11:05 Els partits independentistes aprofiten la Diada de Sant Jordi per exigir l'alliberament dels presos polítics i reivindicar l'esperit de l'1-O. Llaços grocs i urnes petites a les paradetes d'@Esquerra_ERC i @Pdemocratacat https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/UiPXq8sd4Z — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

11:03 Els treballadors del Departament de Cultura planten cara a Soraya Sáenz de Santamaría i omplen de roses grogues la façana de la seu de la conselleria a la Rambla. La decoració porta per títol, amb to irònic i com a clara referència a les declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol sobre la intervenció de l'autonomia, "Esperit del 155 en liquidació".

10:58 L'@RCDEspanyol regala enguany roses blaves als socis i sòcies des d'un estand de la Rambla de Catalunya. Les roses duen l'adhesiu "Soc perica!" https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/sf73f9ehqE — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

10:54 SORTEIG Aconsegueix «La novel·la de Sant Jordi» de Màrius Serra, dedicada. L'autor es dirigeix directament als subscriptors de NacióDigital i els anima a participar al sorteig d'un exemplar dedicat del seu últim llibre.



10:48 Collboni, sobre el flirteig de Ciutadans amb Manuel Valls com a alcaldable de Barcelona: "La ciutat ha de superar el risc de convertir-se en un camp de batalla més del procés".

10:46 El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, posarà una denúncia per les pintades al seu domicili particular. Ha denunciat els fets a través de Twitter i, ja en declaracions als mitjans des de la paradeta dels socialistes a Barcelona per Sant Jordi, ha assenyalat que "és un clar intent d'intimidació que no afectarà el posicionament del PSC. Estan equivocats els que pensen que ens faran callar". Ho explica Sara González.

10:43 FOTOS El centre de Barcelona es va omplint: així llueixen els carrers de la capital catalana tot just a l'inici de la diada https://t.co/TeuaqGMmNS #SantJordi2018 pic.twitter.com/erKoYqnD4n — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018