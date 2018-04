La població de les comarques centrals fa més àpats fora de casa que la mitjana

Jordi Aymerich, de la consultora Hamilton, responsable de l’estudi Foto: Gemma Aleman

El consumidor de la Catalunya Central fa més àpats fora de casa que la mitjana catalana. Així ho posa de manifest el primer estudi de " Restauració a Catalunya sobre Hàbits de comportament i tendències ", realitzat pel Departament d'Empresa i Coneixement. La comparació de les respostes dels enquestats de les comarques centrals posa de manifest que, a excepció dels dinars del cap de setmana, en què sí que són més casolans, en la resta d'àpats hi ha més tendència a fer-los fora. Per contra, de mitjana es gasta menys diners per àpat que en la resta del territori "segurament condicionat pels establiments i el seu nivell de preus i la renda disponible", justifica Jordi Aymerich, de la consultora Hamilton, responsable de l'estudi.L'estudi s'ha presentat aquest mes la seu territorial del departament davant una quinzena de restauradors. Aymerich va fer un repàs de l'informe que posa de manifest la tendència dels veïns de la Catalunya Central a fer els àpats fora. Segons l'informe, el sopar del cap de setmana és el que més enquestats han assegurat que no realitzen a casa, concretament el 63,1%, seguit de l'esmorzar diari, en què el 60,6% diu fer fora de la llar. Contrasta amb els índexs a Catalunya, que són del 57,1% i el 55% respectivament.On també es percep una gran diferència és en el dinar els dies laborables. En aquest cas, són el 58,2% dels enquestats els que afirmen fer-lo fora de la llar, quasi deu punts per sobre que a Catalunya. Les principals raons són el plaer, no voler cuinar o la manca de temps. En canvi, el cap de setmana, la Catalunya Central és més casolana. Un 36,8% aposta per sortir enfront del 41,7% que diu fer-ho a la resta del territori.El sopar fora de la llar entre setmana és l'àpat menys habitual. A les comarques centrals diuen fer-ho el 19,2% dels consumidors, dos punts per sobre que a Catalunya. Tampoc hi ha la tendència a l'esmorzar del cap de setmana. En aquest cas el 71% dels enquestats es queden a casa. No obstant això, a Catalunya són vuit de cada deu.Un altre dels grans distintius és que malgrat sortir més, es tendeix a gastar menys que a la resta del territori. Només en l'esmorzar i el sopar d'entre setmana a les comarques centrals el tiquet mitjà és superior.De mitjana a la Catalunya Central es gasta 3,56 euros en l'esmorzar diari i 5,91 el cap de setmana, envers 2,46 i 6,90 al territori. En el cas dels dinars, la despesa és de 10,6 els laborals i 12,4 els festius, i a Catalunya 11,47 i 14,53 respectivament. Pel que fa als sopars d'entre setmana, on sí que es gasta més, la regió central gasta 17,5 euros de mitjana i 13,7 el cap de setmana. A Catalunya el tiquet mitjà surt a 15,87 i 14,97.L'estudi diferencia entre restaurants, take away (per endur) i delivery (que te'l portin). A l'hora de puntuar l'oferta, de mitjana a les comarques centrals se'ls hi dona una puntuació de 7,1, 5,4 i 5,3 sobre 10, respectivament. La nota que obtenen està lleugerament per sota que la catalana, que és de 7,3, 5,8 i 5,9. Aymerich, però, ha destacat que en aquest punt, a nivell global, gairebé sis de cada deu enquestats ha assegurat que a Catalunya hi ha una millor oferta de restauració que a la resta d'Europa.Sense desgranar-ho per regions, el responsable de l'estudi ha assegurat que hi ha una tendència a fer cada vegada més àpats fora de casa, especialment entre el col·lectiu més jove que ha recordat que són "el futur". Quatre de cada deu enquestats nascuts després del 81 diu que en el darrer mig any ha cuinat menys a la llarA nivell global, el 49,5% dels catalans segueix les recomanacions d'amics, familiars o coneguts per triar restaurant. El 35,5% decideix anar-hi perquè hi passa per davant, i el 35,3% perquè ho té a prop de casa. El 35,2% busca informació per internet, xifra que puja fins al 48,7% entre el col·lectiu més jove.Les aplicacions-webs-xarxes més utilitzades són Trip Advisor (51,6%), seguit de El Tenedor (44%), Google Maps (39,8%), Facebook (27,9%), Restaurantes.com (26%) i Instagram (17,8%).Els catalans utilitzen internet per mirar la carta o menú (37,4%), descobrir nous establiments (36%), consultar opinions (35,5%), aconseguir descomptes (32,3%) i reservar taula (el 23,9%). Pel que fa al dispositiu utilitzat, el mòbil guanya la partida: el 70,9% consulta i opina a través del seu mòbil, i el 42,4% utilitza normalment l'ordinador.La presentació de l'estudi ha estat molt ben valorada pels assistents que han fet una crida a què se'n realitzin més i més periòdiques. En aquest sentit Minoves ha recordat que existeix aquesta voluntat per part del Departament, però s'ha d'acabar d'establir quina en serà la periodicitat.Segons la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central l'estudi posa de manifest la rellevància que té la restauració a les comarques centrals tant pels àpats fets fora com amb la valoració que en fan. A més recorda que, a nivell econòmic, és un dels principals "elements dinamitzadors" pel que cal seguir treballant per "fer créixer el sector".L'informe ha obtingut la informació de base mitjançant enquesta online realitzada el novembre de 2017 a una mostra de 937 residents a Catalunya, d'entre 18 a 75 anys, que mengen fora com a mínim una vegada a la setmana. La distribució de la mostra s'ha treballat de forma ponderada per edat i zona geogràfica. En el cas de les comarques centrals, segons ha aprofundit Aymerich, el mostreig s'ha situat entorn els 130 enquestats.