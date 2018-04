Sant Pere de Torelló celebra la Fira de la Primavera aquest diumenge

Amb la Diada de Sant Jordi a tocar, Sant Pere de Torelló celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de la Primavera. Així doncs, el municipi s'omplirà d'activitats com xerrades, música, parades i solidaritat. Per exemple, des de l'Aula de música s'està celebrant la Setmana cultural amb classes obertes al públic, classes col·lectives i concert amb els combos i amb els alumnes de llenguatge.



Aquest divendres hi haurà una llegida de poemes, una activitat esportiva solidària amb Sant Joan de Déu i una xerrada amb Assumpta Montellà, autora del llibre La Maternitat d'Elna. L'endemà, dissabte, hi haurà el sopar de Sant Jordi a la Llar de Jubilats.



Diumenge és el dia que hi ha més activitats amb la Fira de la Primavera. Es podrà gaudir de parades artesanes, de venda de segona mà, actuacions musicals, concurs de baldufes, tallers artesans, mostra d'entitats locals i un llarg etcètera. Un cap de setmana que quedarà complet amb el Xou musical que se celebra el dissabte a les 9 del vespre i un segon passi el diumenge a les 6 de la tarda.



Finalment dilluns l'escola JM Xandri serà la protagonista amb activitats de celebració de Sant Jordi i amb l'obertura de portes a la tarda per poder veure la llegenda de Sant Jordi, entrega de premis del concurs de Punts de llibre i jocs tradicionals.