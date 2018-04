Taradell engega una segona edició d'«Inspiring» amb les noves tecnologies

Aquest abril es va encetar la segona edició amb les noves tecnologies com a eix central Foto: Inspiring

Taradell ha posat en marxa una segona edició d' Inspiring , l'esdeveniment comercial a l'aire lliure que té l'objectiu de fomentar una nova manera d'entendre el mercat i gaudir del comerç al centre del municipi. Cada mes es desenvoluparà en el marc d'una temàtica diferent amb experiències i activitats adreçades a tots els públics. La trobada comercial va començar el passat 6 d'abril amb les tecnologies com a protagonista. Al maig s'hi podrà comprar moda i al juny per gaudir de l'esport i oci.Així doncs, aquest més s'hi podran trobar parades de telefonia mòbil, realitat virtual i drons. A més, també hi haurà conferències i activitats sobre cada temàtica. Inspiring és un esdeveniment impulsat per l'Ajuntament de Taradell amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Associació de Botiguers de Taradell. La trobada és tots els divendres de les 4 de la tarda a les 9 del vespre.

