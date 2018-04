El Trail Rupit i els seus cingles ofereixen un diumenge amb tres curses

Aquest diumenge, 22 d'abril, el Trail Rupit acull tres curses: el Long Trail de 32km, el Trail de 20 km i l'Sprint Trail de 12 km, tot un repte per als participants, que s'endinsaran a l'altiplà de la vall de Sau-Collsacabra, una zona privilegiada pels seus paratges i recursos. Els cingles, l'aigua, els boscos frondosos i les viles d'estampa medieval defineixen un paisatge idíl·lic.



Emmarcat en un paisatge privilegiat, Rupit està situat al centre geogràfic del Collsacabra. Conserva tot l'aire d'un poble medieval gràcies als seus carrers empedrats, les cases rústiques o el pont penjat de fusta. El atletes també podran contemplar, amb una caiguda de quasi 100 metres d'aigua, el salt de Sallent, una de les imatges més icòniques del turisme de Catalunya, que enguany, amb l'aigua caiguda aquesta primavera podrà oferir imatges de gran bellesa.



Entre les atletes que hi participaran cal comptar amb la gran Núria Picas o el campió Isaac Riera, tal com s'ha fet conèixer a través de les xarxes socials: