​Escolars de Vic surten al carrer per fomentar la lectura

El col·legi Escorial i l'escola Fedac Pare Coll, en col·laboració amb Vic Comerç i l'Ajuntament de Vic, han engegat una iniciativa que busca fomentar els hàbits lectors entre els seus alumnes de 1r a 4t d'ESO. Sota el títol “Lectura al carrer”, les escoles s'avancen a la Diada de Sant Jordi i aquest divendres, de 10 a 1, ompliran de literatura i lletres els carrers de la ciutat. Les escoles han escollit una desena de carrers i places de Vic que identifiquen amb el nom de diferents gèneres literaris. Per exemple, el carrer Manlleu serà el carrer fantàstic o la plaça Major serà la plaça del còmic. Durant tot el matí, un centenar d'alumnes de les dues escoles participaran en diferents taules rodones per exposar quins són els llibres que més els agraden i generar debat al voltant de les propostes. Un dels professors de literatura, Robert Cubells, ha destacat que la lectura "sempre és molt més agraïda si és compartida".



Carrer romàntic, carrer fantàstic, carrer ciència ficció, carrer del còmic i carrer realista. Una desena de carrers de Vic s'adscriuran per un dia a un dels gèneres literaris per donar vida a la proposta “Lectura al carrer”. Un dels professors que hi participarà, Ricard Mercadé, ha explicat que cada carrer acollirà una taula rodona on hi participaran diversos alumnes que exposaran els llibres que més els ha agradat llegir, amb altres companys que faran de públic a l'acte. La idea és que a partir de les intervencions dels alumnes es generi debat, "i així tots podran conèixer les lectures preferides dels seus companys".



Durant la matinal d'aquest divendres també hi haurà temps per fer lectures en veu alta o per fullejar algun de la cinquantena de llibres que la Biblioteca Joan Triadú els ha deixat perquè hi puguin fer un cop d'ull. D'aquesta manera, a través de les lectures dels companys i els llibres que els han deixat, els alumnes podran ampliar els seus coneixements i interès per altres llibres i altres temàtiques. A les portes de Sant Jordi, els adolescents tindran una bona cartera de llibres recomanats i per recomanar, ha explicat Mercadé.



Un altre dels professors, Robert Cubells, ha assenyalat que en el seu cas, a l'escola Fedac Vic, no s'imaginaven que la iniciativa tindria tan bona acollida entre els alumnes i, fins i tot, han hagut de fer un filtratge perquè molts volien sortir al carrer a compartir els seus gustos literaris.



Des de Vic Comerç, Nuria Simon ha explicat que de moment, s'ha engegat la iniciativa amb la participació de dues escoles de la ciutat, però esperen que l'any vinent s'hi puguin sumar totes. La voluntat és que la proposta "es converteixi en una gran festa de la lectura", amb la participació de molts adolescents que són "el futur de la ciutat", a qui des de l'entitat volen apropar la cultura del petit comerç.



Des del gremi de llibreters i el responsable de Muntanya de Llibres, Xevi Cortacans, ha valorat molt positivament la campanya perquè s'enfoca a un tipus de públic "que potser les noves tecnologies havia expulsat del paper".