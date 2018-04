Oriol Amat serà el nou rector de la UVic

Presentació de la candidatura del nou rector de la UVic Foto: Josep M. Montaner

Amat substituïrà Montaña. Foto: Adrià Costa

Oriol Amat es convertirà amb tota probabilitat en el nou rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) . El catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i exdiputat de Junts pel Sí és el candidat que proposat el Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) per succeir Jordi Montaña, que acaba mandat aquest juliol. Amat ha estat l'escollit per una gran majoria; només hi ha hagut una abstenció al Patronat.El catedràtic era una de les cinc candidatures que optaven a ocupar el rectorat de la Universitat de Vic. En el procés de selecció previ es van presentar 13 candidats, dels quals se'n va seleccionar 5 . Tenir el grau de doctor, ser catedràtic i un nivell excel·lent d'anglès eren els principals requisits que constaven en la convocatòria. Dels currículums presentats s’han rebut candidatures d’arreu del món, com d’Itàlia o de l’Índia. “Malauradament no hi ha hagut cap dona”, lamentaven Anna Erra i Josep Arimany, presidenta i patró de la FUB.La comissió de selecció va escollir per unanimitat designar el catedràtic com a futur rector del centre pel seu "perfil i trajectòria". Així ho explicava Josep Arimany, president d'aquesta comissió i patró de la FUB, remarcant que s'ha valorat la seva "sòlida formació, les tasques acadèmiques i les publicacions d'impacte en el camp econòmic". També ha ressaltat "el seu lideratge" i la capacitat per "combinar tasques de docència i de recerca". "És el perfil que es volia pel futur rector de la UVic-UCC", ha conclòs Arimany.En aquest sentit, la regidora d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa i patró de la FUBages, Mercè Rosich, ha destacat la importància de la figura del rector per tenir "una ment oberta i capacitat de liderar sobre un territori amb una visió del que ens espera demà" i l'encaix amb la candidatura d'Amat.Per la seva banda, el director general d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i patró de la FUB, Josep Pallarès, ha posat en valor el procés de selecció i l'activitat que s'ha portat a terme en els vuit anys, amb Montaña al capdavant. En aquest sentit, Anna Erra ha remarcat que s'ha portat a terme una selecció "oberta i transparent".Cal destacar que és la primera vegada s'ha portat a terme aquest procés. Jordi Montaña va ser escollit pel Patronat de la FUB, després d'Assumpta Fargas. Precisament, llavors hi havia una crisi institucional al voltant de la successió de la rectora. Montaña era la primera opció de l'alcalde Josep Maria Vila d'Abadal, i Fargas va renunciar minuts abans de l'inici de la reunió del Patronat que va escollir el fins ara rector, que no va obtenir el suport del claustre.Precisament el suport del claustre és el primer pas que ha de superar el possible rector. Tal com marquen els estatus, després de l'elecció del Patronat, s'ha de convocar, en un termini de 15 dies, el claustre de la UVic-UCC perquè es pronunciï sobre el programa d'Amat. Aquest haurà de presentar el seu programa davant la comunitat educativa i personal de la universitat i després s'emet un informe sobre el contingut.El Patronat recull el pronunciament del claustre i decideix si nomenar-lo o no com a nou rector. La decisió del claustre no és vinculant, ja que encara que hi hagi un rebuig a la candidatura, el Patronat té l'última paraula. Amat, doncs, té totes les probabilitats de convertir-se en el nou rector.En aquest sentit, Anna Erra ha remarcat que ja es va incorporar una persona del claustre durant la comissió de selecció (Núria Simó) per buscar "el màxim consens". "Esperem aconseguir-lo", deia la presidenta de la FUB. La reunió amb el claustre és el proper 3 de maig. Un cop es faci l'informe i ho ratifiqui el Patronat, podrà accedir al càrrec. Farà 4 anys de mandat i en cas d'aspirar a ser renovat, haurà de presentar una memòria. Només ho podrà ser durant 8 anys.