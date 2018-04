La caminada contra el càncer «Fem el camí al teu costat» ja supera el miler d'inscrits

Jubany, Pla i Plans durant l'acte de presentació de la setena edició de la caminada solidària 'Fem el camí al teu costat' Foto: AFT

L'any 2012 una colla de Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central es van unir per portar a terme una iniciativa de recaptació de fons per investigar el càncer, una malaltia que tothom té molt present, ja sigui perquè l'ha viscut en pròpia pell o de molt a prop. Ho van fer mitjançant una caminada que van batejar amb el nom de Fem el camí al teu costat . Hi van participar 323 persones, tot un èxit tenint en compte que es va dur a terme un divendres al matí. Amb una recaptació de 8.250 euros, l'any següent van decidir tornar-la a fer, i la participació va augmentar. I aquesta tònica es va anar donant fins l'any 2017, amb un total de 1.600 persones inscrites i 38.890 euros recollits que es van destinar als serveis d'oncologia d'Althaia; del Consorci Hospitalari de Vic; del Consorci Sanitari de l'Anoia, i de l'hospital Sant Bernabé de Berga.Enguany se'n celebrarà la setena edició. Es durà a terme el divendres 18 de maig al matí, i de moment ja hi ha 1.016 persones inscrites, tota una gesta si es té en compte que hi ha temps per apuntar-s'hi fins el dia abans de l'esdeveniment.Es tracta d'una activitat gratuïta i de participació lliure. Així doncs, els diners que es recapten d'on es treuen?, us preguntareu. Doncs de la venda d'unes samarretes dissenyades especialment per a l'ocasió, amb la silueta de la muntanya de Montserrat i amb el lema Fem el camí al teu costat al centre. Tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a totes les comissaries de Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central; a la seu del Montepio de Conductors de Manresa; a la seu de la UBIC de Manresa, i als quatre hospitals que rebran la suma de diners que s'aconsegueixin.L'acte de presentació de la setena edició de Fem el camí al teu costat es va presentar aquesta setmana a la sala d'actes del Montepio de Conductors. Hi van participar diversos agents del cos, així com també els dos padrins de l'activitat d'enguany: el cuiner Nandu Jubany i l'actriu Mont Plans.Jubany va expressar el "plaer immens" de "poder col·laborar en iniciatives com aquestes" i va animar la ciutadania a sumar-se a la causa, ja sigui caminant o comprant la samarreta. Per la seva banda, Plans ha destacat la "solidaritat dels catalans per les bones causes" i ha elogiat el "compromís" dels Mossos "amb la ciutadania". Finalment, el cap de la Regió Policial Central dels Mossos, Sergi Pla, va augurar una "llarga vida" a aquesta caminada i va aprofitar per fer extensiva la solidaritat al major Trapero: "fem-li un aplaudiment de suport perquè pugui demostrar que hem fet bé la nostra feina", va dir, visiblement emocionat.La caminada, com cada any, sortirà des de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa a les nou del matí, tot i que els organitzadors demanen ser-hi mitja hora abans per poder entregar la targeta de participació a tots els inscrits. Seguirà, al llarg de 24 quilòmetres i 960 metres de desnivell positiu, el Camí de Sant Jaume fins arribar a Montserrat. Un cop a dalt, es repartiran bitllets de cremallera i tren per tornar a Manresa gratuïtament. Durant el recorregut hi haurà diversos avituallaments per agafar forces i poder seguir amb la ruta.Tothom que s'hi vulgui inscriure té temps fins el 17 de maig i ho ha de fer omplint aquest formulari . Un cop emplenat, rebrà un correu electrònic confirmant la inscripció. Aquest mateix correu s'haurà d'imprimir i presentar el dia de l'excursió.Cal recordar que totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb la iniciativa però que no puguin fer la caminada, tindran l'oportunitat de comprar la samarreta en els punts esmentats més amunt.