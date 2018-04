​Els pagesos tenyiran de groc els camps catalans

Els pagesos s'han unit en una proposta singular: compraran plàstic de color groc amb què embolicaran les bales de farratge en verd dels seus camps. L'any passat ja es va fer una iniciativa semblant, en una campanya de color rosa en contra del càncer. Ara, es pretén donar suport als presos polítics.

Els pagesos han fet una compra conjunta a través de diverses cooperatives, com la de la Vall d'en Bas, Cassà de la Selva, Banyoles i Sant Joan de les Abadesses, entre d'altres. Segons Salvador Carrera, un dels impulsors, s'espera superar amb escreix el llindar de les 1.000 bobines que els demanava alguna distribuïdora com a comanda mínima. “Ha tingut molt ressò, ens ho ha demanat gent de molts llocs, de Lleida, les Illes...”, ha explicat Carrera aLa comanda ja està feta i els plàstics es podran veure als camps catalans en un parell de setmanes. Es tracta de bales rodones d'una mica més d'un metre d'alçada i també d'amplada.La proposta té un component econòmic afegit. Per un costat, els agricultors s'estalviaran diners en fer la comanda conjunta, gairebé a nivell nacional. Per l'altre, tal com es va fer l'any passat amb el càncer, es crearà una caixa de solidaritat amb els presos polítics (es guardaran 2 euros per cada bobina comprada).

Bales de farratge. Foto: Pere Guiu