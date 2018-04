Quatre llibres per Sant Jordi d'autors osonencs

Jordi Puntí va presentar el seu darrer llibre Això no és Amèrica. El manlleuenc ja havia assistit a l'acte en darreres ocasions. La nova obra de Puntí és un recull de nou contes. L'autor remarcava la importància de "l'instint fabulador", és a dir, la capacitat de construir històries. Un instint que, per l'escriptor, servei per diversió, per treure'n un rendiment, etc. En aquest llibre per exemple es pot llegir el conte Intermitent, sobre una persona que fa autoestop a la carretera de Vic a Manlleu.