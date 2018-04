Vuit-cents alumnes d'Osona, a punt de viatjar pels musicals a la cantata «Cantem junts»

Els alcaldes dels sis municipis i els professors de les escoles que hi participen a l'escola Jacint Verdaguer de Santa Eugènia de Berga Foto: ACN

Un total de 812 alumnes de Primària d’Osona que participen a la cantata “Cantem junts” ja estan a punt per endinsar-se en els musicals. Aquest divendres, Santa Eugènia de Berga acull l’acte que repassa tot tipus musicals, des dels clàssics fins als més moderns. Així doncs s’hi podrà sentir Mar i Cel, Els Miserables, Cats, El Mag d'Oz, Mary Poppins, El Rei Lleó o La Bella i la Bèstia. Aquesta és la tercera edició de "Cantem junts" que enguany porta per títol "Viatge al cor dels musicals. L'espectacle és aquest divendres, 20 d’abril, a la zona esportiva de Santa Eugènia a dos quarts de 7 del vespre.Hi participen les escoles de Sant Marc de Calldetenes, Mossèn Cinto de Folgueroles, Bellpuig i El Roser de Sant Julià de Vilatorta, Jacint Verdaguer de Santa Eugènia de Berga i l'escola de Vilanova de Sau; que compten amb la col·laboració de tots els ajuntaments d'aquests municipis i també el de Tavèrnoles.L’encarregat de la dramatúrgia i la direcció artística és Toni Font-Mir. Durant la roda de premsa de presentació , destacava que “mai s’ha fet una cantata sobre el teatre musical a Catalunya” i va remarcar que moltes de les cançons interpretades han estat traduïdes i adaptades expressament per l’ocasió.Per la seva banda, la directora del projecte, Buia Reixach, destacava que "és un projecte que perdura en les memòries dels infants" i que els alumnes "tenen consciència que estem creant un producte artístic i mereix un respecte i un esforç". En aquest sentit remarcava que “els pobles petits poden fer coses molt grans”.A més de la direcció musical de Buia Reixach els 800 intèrprets aniran acompanyats de l'actriu Andrea Alfredo, Franco Molinari al contrabaix, Pep Solà a la bateria, i Guillem Soler al piano. La selecció de temes ha estat escollida pels equips de mestres de música, Reixach i Font-Mir. La primera edició es va fer a Sant Julià de Vilatorta (2014), la segona a Folgueroles (2016) i ara és el torn de Santa Eugènia.