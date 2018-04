La Diputació facilita la connexió de fibra òptica d'una trentena de municipis d'Osona

La Diputació de Barcelona iniciarà aquest abril les obres per fer arribar el desplegament de la fibra òptica a una trentena de municipis d'Osona. La iniciativa consisteix a aprofitar els projectes planejats per la conservació i millora de les carreteres de l'ens supramunicipal per incorporar-hi una cuneta de formigó per fer-hi passar la fibra òptica. En aquesta xarxa de transport soterrada es proposa una secció de 4 tri-tubs de 20 mm. El projecte s'ha fet de forma coordinada amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) i l'acord permetrà a la corporació reservar conductes per al seu possible ús en serveis tecnològicament avançats d'autoprestació sobre les carreteres."Aprofitem la xarxa de carreteres per deixar pas a un tub perquè les operadores puguin fer passar la fibra òptica en aquella zona", explicava el diputat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Joan Carles García Cañizares. "Això facilita molt les coses perquè el més car a l'hora de passar la fibra òptica és l'obra civil", és a dir, fer la carretera. "El cost de passar el servei és d'un 10% del total", remarcava Cañizares.Així doncs, "optimitzem dos serveis en una sola actuació i una sola inversió", remarcava el diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega. En aquest sentit, va explicar que "una vorada de formigó ens permet no haver de fer tant manteniment, reafirmar la calçada perquè no es desgrotoni tant, i que dos vehicles de gran tonatge hi puguin passar, reforçant així la seguretat viària". També és un pas més perquè les carreteres es converteixin en "smart roads", i permetin accedir a informació sobre el seu estat i prevenir la sinistralitat.A més, "els municipis petits i mitjans tenen els mateixos serveis i possibilitat que un de la zona metropolitana", deia Cañizares. En aquest mateix sentit, Fàbrega apuntava que aquesta "actuació conjunta" suposa "oportunitats de caràcter social i per les empreses". "Si no volem que els nostres territoris rurals es despoblin han de tenir els mateixos serveis", deia Fàbrega, remarcant que la Diputació de Barcelona "està assentant la gent al territori i que tingui les mateixes possibilitats que la resta"."És un avanç en tots els sentits", explicava Cañizares, remarcant que és una proposta de mandat que estava prevista pels propers 24 anys i "ho farem en 10 mesos". Els dos diputats ho van explicar abans de l'acte de presentació del projecte als alcaldes d'Osona, que es va celebrar aquest dimecres a la tarda al Consell Comarcal d'Osona."És una de les inversions més importants que es fa a la comarca", deia Fàbrega, remarcant que dels 18.899.161,33 euros que inverteix la Diputació en fibra òptica a la demarcació de Barcelona; un total de 7.921.679,76 euros (un 42%) es destinen a Osona. De fet, "és on hi ha més carreteres de la Diputació", uns 114,2 quilòmetres que afecten 26 municipis. L'impacte d'habitants potencials de la comarca és de 78.000.Els municipis afectats de la primera fase són Alpens, Balenyà, Calldetenes, Centelles, Folgueroles, Lluçà, Manlleu, Muntanyola, Perafita, Roda de Ter, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d'Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Sobremunt, Sora, Taradell, Torelló, Vilanova de Sau. Les obres també permetran que la fibra òptica arribi als termes municipals Sant Martí de Centelles i Seva.En una segona fase, afectarà municipis que han de passar per un tram de les carreteres que són de la Generalitat. Aquests són l'Esquirol, Olost, Oristà, Tavèrnoles i Tavertet. La tercera fase queda pendent perquè són competència de la Generalitat únicament. Tot i això, "ens oferim per ajudar perquè arribi la banda ampla", deia el diputat.