Seat lliura a la UVic-UCC dos cotxes pel grau en Enginyeria de l'Automoció

Xavier Ros i Jordi Montaña amb els dos cotxes que s'han lliurat aquest dimecres. Foto: UVic-UCC

Xavier Ros i Jordi Montaña, durant l'acte de dimecres. Foto: UVic-UCC

Foto de família de l'acte, amb l'alumnat del grau en Enginyeria de l'Automoció Foto: UVic-UCC

El rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ), Jordi Montaña, i el vicepresident de Recursos Humans de Seat, Xavier Ros, van formalitzar aquest dimecres al matí el lliurament de dos cotxes que la marca d'automòbils ha fet a la Universitat. Els vehicles tenen finalitats didàctiques i es destinaran a l'aprenentatge dels estudiants del grau en Enginyeria de l'Automoció , que es va posar en marxa a començaments d'aquest curs.El rector de la UVic-UCC afirmava que "comptar amb aquests vehicles és un avantatge molt important per als estudiants d'Enginyeria de l'Automoció, que podran confrontar els aprenentatges en mecànica, electrònica, disseny, materials, assemblatge... amb la realitat pràctica".El rector també va posar èmfasi en la col·laboració establerta entre la UVic-UCC i Seat: "Sempre demanem que aquest tipus de relacions s'enforteixin pel bé de totes dues bandes, tant perquè els estudiants tinguin una formació molt més pràctica com perquè la Universitat rebi els inputs de les necessitats empresarials de cada moment". "En un moment en què la tecnologia avança tan de pressa, aquesta relació de proximitat no és gens negligible, al contrari, és exigible per al present, el futur i la pràctica d'aquests estudis" va apuntar Montaña.Per Xavier Ros, el lliurament dels dos cotxes a la UVic-UCC és estratègic per a la marca: "Els estudiants d'avui són els joves talents que contribuiran a superar amb èxit els reptes de futur de la indústria de l'automoció", un sector que, va recalcar, "viu un context de transformació ràpida i constant".A l'acte també hi ha intervingut el degà de la Facultat de Ciències i Tecnologia (FCT), Sergi Grau, que va apuntar que treballar amb vehicles reals és un requeriment fonamental del pla d'estudis del grau en Automoció. Això "permetrà als estudiants desenvolupar un aprenentatge autònom amb recursos pràctics i en espais més enllà de l'aula".També han assistit a l'acte el coordinador del grau en Enginyeria de l'Automoció, Antoni Suriñach, i el gerent de la UVic-UCC, Marc Mussons. Per part de Seat hi han estat presents el responsable de Desenvolupament de Persones, Ismael Lara, i la responsable d'Employer Branding & Career Programs, Oliwia Puppel.Els dos cotxes de què disposarà a partir d'ara el grau en Enginyeria de l'Automoció són un Seat Ibiza i un Seat Ateca. Els vehicles serviran perquè els estudiants observin i estudiïn el seu disseny i fabricació. També serviran de suport per als diferents projectes que els alumnes van desenvolupant al llarg del grau, que fonamenta bona part dels seus continguts en l'aprenentatge basat en projectes (ABP).De fet, un dels aspectes cabdals d'aquest grau és la innovació metodològica amb què es fomenta un aprenentatge contextualitzat, clau perquè l'estudiant mantingui la motivació al llarg dels estudis. L'ús constant de l'ABP té com a objectiu garantir que els estudiants es graduïn no solament amb coneixements tècnics consolidats, sinó amb l'assoliment de competències clau en projectes reals, com el treball en equip, la capacitat de lideratge, la proactivitat, l'organització de les tasques i la gestió de recursos. A més, aquests ABP es desenvolupen amb fortes sinergies amb les empreses. El programa també posa un èmfasi especial en la internacionalització, de forma que es promou la mobilitat internacional i un terç del programa s'imparteix en anglès.El grau en Enginyeria de l'Automoció el segueixen actualment 42 estudiants de primer curs a Can Muntanyola, la seu de la UVic-UCC a Granollers. El pla d'estudis combina els períodes docents a la Universitat amb un pla de pràctiques integrades a l'empresa, que comporta estades llargues als centres de treball de la indústria de l'automoció i un contacte permanent de l'alumne amb la realitat del sector des del primer curs. SEAT ha estat en contacte amb el nou grau des del primer moment, ja que el seu pla d'estudis es va elaborar conjuntament amb el Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC), que engloba els dos fabricants de cotxes i més de cent setanta empreses de l'àmbit de l'automoció.