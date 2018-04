Vic inaugura l'exposició de la nova Biblioteca aquest divendres

A la segona planta hi haurà les sales de fons general que tenen un format domèstic i s’orienten cap al jardí Foto: Aj. de Vic

Aquest divendres, 20 d'abril, a les 7 de la tarda, Anna Erra, alcaldessa de Vic, inaugurarà l'exposició "Construïm la nova Biblioteca de Vic " que permetrà conèixer com serà tant per fora com per dins el nou equipament. La mostra té tres parts: la primera, en què es podran consultar les idees arquitectòniques que van presentar-se a la primera fase del concurs; la segona, on es visualitzaran els 4 avantprojectes finalistes; i la tercera en què es veurà amb detall projecte guanyador, i per tant, el model de Biblioteca que la ciutat tindrà en els propers anys.L'acte inaugural també comptarà amb la presència de les regidores de Cultura, Susagna Roura, i d'Urbanisme, Fabiana Palmero; l'arquitecte de BCQ Arquitectes, Toni Casamor; la gerent del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Marta Cano; i el degà del Col·legi d'Arquitectes Delegació d'Osona (COAC), Miquel Sitjà. L'exposició serà visitable fins al 7 de juliol, de dilluns a divendres de 9 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.