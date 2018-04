Vic vol acostar l'ajuntament a la ciutadania amb l'ajuda d'en Peyu

L' Ajuntament de Vic ha posat en marxa una campanya per acostar l'ens a la ciutadania i fomentar el civisme i la corresponsabilitat. Una campanya "amb humor, constructiva i didàctica". Així ho presentava l'alcaldessa de Vic, explicant que la campanya que es portarà a terme en els propers mesos amb en Peyu com a protagonista. Erra explicava que amb "l'humor de proximitat" es vol "treballar junts per la ciutat".En aquest sentit, cada mes hi haurà una temàtica específica a tractar, des del foment de la bicicleta, la tinença de gossos fins a la recollida selectiva. Anna Erra va remarcar que farien especial èmfasi als "ajuts econòmics i al lloguer assequible". En el primer espot que ha sortit a la llum, en Peyu parla de la bicicleta.En els vídeos i àudios, l'humorista s'identifica amb cadascun dels personatges de cada campanya, en el cas del lloguer assequible, es converteix en la llogatera anciana que no vol deixar al pis fins al jove que en busca. A la presentació de la plaça Major de Vic hi van assistir més d'una cinquantena de persones.