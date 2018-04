Catalunya i Aragó aposten per simplificar la gestió del moviment del bestiar porcí entre ambdós territoris

El Departament d'Agricultura , Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya aposta per la integració d’aplicacions informàtiques per al sector ramader, i, en concret, el porcí és dels que més ha percebut la simplificació de la gestió gràcies a l’aplicació Gestió Telemàtica Ramadera (GTR).

Així, l’increment de moviments de porcs entre Catalunya i l’Aragó ha dut ambdues administracions a cercar la millor manera de simplificar tràmits; i la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del DARP ha acordat recentment amb la Direcció General d’Alimentació i Foment Agroalimentari del Govern d’Aragó un servei telemàtic via web que permet el GTR efectuar les validacions oportunes de forma directa amb el sistema d’Aragó.D’aquesta manera, des d’aquesta setmana i a través del GTR els titulars d’explotacions porcines catalanes poden expedir la documentació sanitària de moviment (DSM) de bestiar porcí destinat al sacrifici i engreix en explotacions d’Aragó sense haver de sol·licitar al Departament una autorització prèvia. Aquesta possibilitat no suposa cap impediment quant al compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat i de traçabilitat animal.Cal recordar que en l’àmbit del GTR, des que l’any 2016 es va posar en funcionament la primera fase del projecte porcí, hi ha hagut tot un seguit de canvis substancials a diversos nivells, i entre els quals destaquen la tramitació de tots els permisos d’entrada de garrins per via telemàtica i la retirada dels històrics talonaris de documentació sanitària de trasllat, que es va fer efectiva durant el primer trimestre de 2017.De fet, en aquest sentit, l’entrada en funcionament d’una aplicació mòbil en substitució dels talonaris per a possibilitar una de les gestions que té més transcendència en la dinàmica del sector porcí, com és la tramitació dels moviments del bestiar, va suposar un important avenç per a moltes empreses i operadors del sector, i, ara, l’acord entre Catalunya i Aragó és un nou pas en la millora i simplificació.