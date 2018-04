Arxiven la causa contra els quatre metges de Vic del cas Traiber de les pròtesis defectuoses

El titular del jutjat número 3 de Reu s ha acordat arxivar la causa contra 37 dels 47 metges investigats per la col·locació de pròtesis ortopèdiques defectuoses de l'empresa Traiber a canvi de comissions. Entre els exculpats, tal com ha pogut saber hi ha els quatre metges de l'Hospital Universitari de Vic , tots cirurgians ortopèdics: Jose A. Mellado Navas, Joaquim Rodríguez Miralles, Xavier Clos Busquets i Ramón Clos Molina.Segons la interlocutòria de resposta als recursos presentats, els facultatius ara desimputats no van arribar a instal·lar pròtesis de Traiber, però constaven als seus arxius comercials perquè l'empresa volia contactar amb ells i, possiblement, oferir-los aquesta possibilitat.El jutge també exclou de la investigació una desena de treballadors Traiber perquè, considera, no tenien "capacitat real" en la presa de decisions i no hi ha indicis que coneguessin la "dinàmica delictiva" dels seus responsables falsificant etiquetes o redistribuint pròtesis en mal estat. Així doncs, en aquests moments continuen com a investigats en aquesta peça separada del cas Innova el propietari i dos empleats de l'empresa, a més d'una desena de metges.Quan va esclatar el cas (2015), el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) va emetre un comunicat on, després d'haver revisat tots els registres i la facturació des de l'any 2005, assegurava que mai havia utilitzat cap pròtesi de la marca Traiber , ni en la seva activitat pública ni en la privada. L'empresa tampoc havia estat proveïdor del CHV, ni de pròtesis ni de cap altre tipus de material. Per tant, cap pacient intervingut podia veure's afectat per la situació.