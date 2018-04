«Les cançons seran sempre nostres» de Tordera i Canyelles guanya el 3r Premi Teresa Rebull

Entrega del premi Teresa Rebull a Arnau Tordera i Magí Canyelles, aquest dimecres a la seu de la Fira Mediterrània Foto: ACN

Les cançons seran sempre nostres és el projecte d'Arnau Tordera i Magí Canyelles que aquest dimecres ha guanyat el Premi Teresa Rebull, creat fa tres anys per la Fira Mediterrània de Manresa i el Departament de Cultura. El jurat ha valorat la capacitat de Tordera i Canyelles per reinterpretar el cançoner tradicional i acostar-lo a nous públics. El cantant d'Obeses ha explicat que el repertori parteix d'una selecció de les cançons recollides al llibre Explica'm una cançó – 20 cançons tradicionals catalanes del músic i etnomusicòleg Jaume Ayats, que recull temes tan nostrats com Els Segadors o La filadora. "El públic escoltarà cançons que coneixerà i reconeixerà, però des d'un so contemporani i actual", ha destacat. El treball s'estrenarà en la propera Fira Mediterrània de Manresa, que tindrà lloc del 4 al 7 d'octubre.El líder d'Obeses, Arnau Tordera, i l'intèrpret de tenora, Magí Canyelles, han guanyat el Premi Teresa Rebull amb una proposta que pretén connectar els mons de la música d'arrel i la música moderna amb un tractament "atrevit" i estèticament "trencador". Magí Canyelles ha explicat que un dels objectius principals de la proposta és "normalitzar" el coneixement d'aquest patrimoni immaterial musical i evitar que caigui en l'oblit. "És una repertori que es coneix, però potser s'ha deixat d'escoltar, i amb la proposta el volem potenciar activament i obrir-lo a nous públics a través del tractament estètic que li donem", ha explicat Canyelles.Entre algunes de les aportacions innovadores que han explicat els dos músics que faran al repertori tradicional, hi ha la introducció de recursos electrònics en instruments com per exemple la tenora, o també la introducció de noves perspectives en la utilització de la veu que canta.Les cançons seran sempre nostres parteix dels temes que apareixen al llibre Explica'm una cançó – 20 cançons tradicionals catalanes (Rafael Dalmau Editor, 2009) de Jaume Ayats. Amb aquesta obra, l'autor volia explicar els orígens, els usos i algunes curiositats de cadascuna de les peces seleccionades. Precisament, Canyelles ha destacat que són cançons que la gent coneix molt bé, "però no se'n coneix l'origen. Nosaltres volem reivindicar la seva actualitat. Si han arribat fins avui és perquè han estat útils". Ell llibre inclou des de peces com Els Segadors passant per La filadora o Rossinyol que vas a França.Segons els artistes, la selecció definitiva encara no està feta. Arnau Tordera ha explicat que és possible que tampoc acabin interpretant la versió concreta que recull Ayats al seu llibre, sinó que també indagaran en altres versions que puguin existir per completar les peces que formaran la seva proposta. "Les versions que ens han arribat de moltes cançons normalment són versions escurçades o, fins i tot censurades, que parlaven de coses que en un moment determinat no interessaven", han explicat.Els acompanyaran en el projecte Joana Gumí (violí i acordió diatònic), Arnau Burdó (veu, teclats, electrònica i membre del grup Obeses) i Maribel Rivero (veu i contrabaix). També comptaran amb la col·laboració d’Antoni Font com a director escènic, escenògraf i il·luminador.El director de la Fira Mediterrània, David Ibáñez, ha destacat que el treball conjunt entre músics de música moderna i tradicional "hauria de ser més comú, normalitzat i hauria d'estar al dia a dia de la cultura de masses".El premi està valorat amb 5.000 euros, quantitat atorgada pel Departament de Cultura, i una estada de creació oferta per l'Espai Marfà i la Fundació Casa de la Música del Gironès. La directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Maria Àngels Blasco, ha assenyalat que el projecte pot ser "una bona oportunitat" per tornar-se a acostar "a les cançons que es cantaven quan érem petits".