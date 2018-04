Detenen dos falsos revisors del gas per estafar 1.362 euros a una anciana a Sant Martí de Centelles

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 16 d'abril dos homes, de 34 i 40 anys i veïns de Viladecans (Baix Llobregat), com a presumptes autors d'un delicte d'estafa. El mateix dia 16 el vigilant municipal de Sant Martí de Centelles va informar els Mossos que una dona del municipi estava sent víctima d'una estafa relacionada amb la revisió del gas. La dona, de 83 anys, va explicar al vigilant que en tres ocasions en els últims dos mesos havien anat revisors del gas a casa seva i li havien fet inspeccions per un import total de 1.362 euros. El dia 16 d'abril els falsos revisors es van tornar a posar en contacte amb ella per informar-la que aquell mateix dia, a les cinc de la tarda, anirien a fer-li una altra revisió amb un cost de 362,50 euros.



Amb aquesta informació el vigilant, juntament amb els Mossos, van iniciar un dispositiu d'espera al domicili de la senyora. Quan van arribar els dos suposats revisors, els policies van descobrir que havien estat estafant a la dona en diverses ocasions i van acabar detinguts. La víctima només tenia una bombona de gas butà a la cuina. Els detinguts, amb antecedents per fets similars, van passar el dia 17 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic.