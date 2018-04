Un espectacular pilar solar il·lumina Osona a l'alba

Pilar solar este dimecres al matí sobre la Badia dels Alfacs. Foto: Sergi Aznar

Una altra imatge del pilar solar a la Ràpita. Foto: Hernan Subirats

No és gaire habitual contemplar aquest fenomen, però des de fa dos dies, el cel d'arreu de Catalunya es desperta amb un encisador pilar solar que il·lumina el cel. Les imatges que mostrem són de la Ràpita i des de Bellmunt.Aquest fenomen òptic requereix de condicions meteorològiques determinades, normalment baixes temperatures en altura que afavoreixin la presència de minúsculs cristalls de gel mantinguts en suspensió a l’aire. Ja sigui a l’alba o just en la posta de sol, aquests cristalls actuen com un joc de miralls quan s'ubiquen paral·lels a la superfície i acaben reflectint verticalment els raig del sol.