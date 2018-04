El Moviment 30/03, que va néixer per donar suport a Joan Coma, se solidaritza amb Marta Rovira

Quan vam fer el @Moviment3003 teníem el convenciment que - malauradament - la repressió estatal aniria a més. Aquesta és la naturalesa de l'estat espanyol. I aquesta, la solidaritat i el compromís, és la naturalesa del moviment independentista vigatà. https://t.co/7XWNo1TbSf — Joan CR #Dempeus (@joancomaroura) 17 de abril de 2018

El Moviment 30/03 va néixer per donar suport al regidor de Capgirem Vic Joan Coma, el primer càrrec electe investigat per un delicte de sedició. Aquest moviment, on s'hi van adherir personalitats d'arreu del país i de la comarca, ara dona suport a la també vigatana Marta Rovira, després del seu exili . Aquest dimarts hi va haver assemblea oberta per continuar mobilitzats, aquest cop en solidaritat a la secretària general d'Esquerra.El col·lectiu que va néixer per donar suport al regidor vigatà i a tots els càrrecs electes perseguits per l'ofensiva judicial antidemocràtica de l'Estat espanyol. Així doncs, també s'han solidaritzat amb Francesc Homs, amb motiu de la investifgació judicial pel 9-N Precisament, Joan Coma ha expressat a través de Twitter que "teníem el convenciment que la repressió estatal aniria a més" i ha remarcat la naturalesa del "moviment independentista vigatà": "la solidaritat i el compromís".