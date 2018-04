La variant de Calldetenes ja està reoberta el trànsit

La variant de Calldetenes, abans de les obres. Foto: Osona.com

La variant de Calldetenes ja està reoberta al trànsit. Aquest mes d'abril han finalitzat els treballs de remodelació del carrer de Bon Aire al seu pas per Vic. Els treballs han consistit en reordenar aquest vial de connexió entre els dos municipis a les noves necessitats tant de seguretat viària i l'accessibilitat, com de la mobilitat general.Unes mesures que han de pal·liar els efectes de la posada en marxa de la variant de Calldetenes que va fer augmentar considerablement el trànsit per aquesta via, que tot i que ser de titularitat municipal, fa funció de carretera. De fet, els veïns de la zona, de les Quatre estacions de Vic, es van queixar del soroll.El projecte, doncs, ha consistit en el reasfaltat de l'antic paviment per un de sonoreductor, és a dir, un tipus de material que esmorteeix el soroll dels vehicles. A més, també s'han posat arbres entre els dos sentits de la via, una altra manera de reduir el so del trànsit. Els treballs van començar al gener i han durat quatre mesos. Aquesta setmana s'estan ultimant els últims detalls com la jardineria. Les obres han estat finançats per la Diputació de Barcelona