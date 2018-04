Desarticulen una organització criminal que suplantava identitats en els exàmens del carnet de conduir

La xarxa també falsificava documents de tota mena Foto: Mossos d'Esquadra/Policia Nacional

Els Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desarticulat una organització criminal d'origen subsaharià especialitzada en la falsificació de documents i han arrestat 46 persones que suplantaven la identitat dels aspirants per obtenir el carnet de conduir a canvi de 2.000 euros. A Catalunya s'ha produït el major nombre de detencions i a Vic es va portar terme a Vic. A més d'això, fabricaven qualsevol tipus de document destinat a la seva venda entre la comunitat ghanesa resident a l'Estat espanyol. Cobraven 600 euros per passaport, 300 euros per permís de residència i 150 euros per certificat.El punt d'inici de la investigació es situa a l'octubre de 2016 quan agents de trànsit del Camp de Tarragona dels Mossos es van desplaçar a la sala d'exàmens teòrics de la Prefectura Provincial de Trànsit de Tarragona, amb la finalitat de verificar els documents d'identitat que presentaven els aspirants que volien obtenir el permís de conduir. Llavors, van detectar irregularitats en la targeta d'identitat d'estranger d'un dels aspirants, originari de Ghana. Un cop finalitzades les comprovacions els agents van constatar que es tractava d'un document falsificat i el van arrestar després de comprovar-ne la identitat real.A partir d'aquest punt, els agents van tenir clar que estaven davant de diversos delictes com la falsedat documental, la usurpació d'estat civil i, probablement, de delictes contra la seguretat viària, ja que tota l'activitat delictiva estaria encaminada a proveir fraudulentament d'un permís de conduir a persones que no disposen de les habilitats necessàries per conduir.Durant la investigació, es va descobrir que hi havia una xarxa criminal dedicada a la usurpació d'identitat de persones que feien la teòrica per obtenir el permís de conduir. Alhora també tenien capacitat per proveir de documentació falsificada als seus components. Aquesta trama, tenia un líder que organitzava la resta de components i que residia a la localitat madrilenya d'Alcorcón.Al març de l'any 2017, un cop constatat que els tentacles de l'organització abastaven diversos punts de l'Estat espanyol, es va crear un equip conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Els fruits de la col·laboració es van traduir en la identificació de cadascun dels seus components i un gran nombre dels clients que havien requerit els seus serveis.Els agents van comprovar que els clients pagaven 2.000 euros a l'organització perquè un suplantador es presentés a l'examen, s'identifiqués amb un document alterat on hi constaven les dades de l'aspirant, però amb la imatge de l'usurpador-suplantador. En algunes ocasions, si l'aspirant i usurpador tenien trets físics similars, aquest últim es presentava amb el document real del primer. Principalment, els clients eren persones que necessitaven adquirir el carnet ràpidament, que no parlaven l'idioma o que volien evitar haver d'estudiar.Una altra branca de l'organització s'encarregava de produir i vendre gran quantitat de documents falsificats de diverses tipologies: passaports, certificats de naixement, certificats penals i segells per a legalitzacions distribuïts principalment entre la comunitat ghanesa resident a l'Estat espanyol i pels quals sol·licitaven diverses quantitats de diners. Per exemple, cobraven 600 euros per passaport, 300 euros per permís de residència i 150 euros per certificat.Aquests documents eren utilitzats per adquirir noves identitats a Espanya, obtenir permisos de residència o sol·licitar tot tipus d'ajudes i prestacions estatals, autonòmiques o municipals. També clonaven les targetes bancàries que utilitzaven els suplantadors per adquirir els bitllets de transport quan es desplaçaven a les diferents Direccions Provincials de Trànsit.Al capdavant de l'organització, que tenia una gran infraestructura per tot el territori espanyol, hi havia un ciutadà nascut a Ghana que tenia com a lloctinent a un expert falsificador d'origen nigerià que creava els documents de més qualitat. Comptaven amb diversos subordinats que actuaven com a intermediaris i que buscaven nous clients com a missatgers dels documents falsificats.Després d'analitzar totes les dades obtingudes els agents van establir el dispositiu operatiu i van registrar sis immobles quatre a Madrid i dos a Barcelona on s'han trobat gran quantitat de documentació de persones que haurien obtingut el permís de conduir d'aquesta manera fraudulenta. La investigació, que continua oberta, s'ha saldat fins al moment amb la detenció de 46 persones: setze a Barcelona (la majoria d'implicats a Vic), deu a Madrid, dues a Múrcia, dues a Logronyo, tres a Biscaia, set a Saragossa, dues a Burgos, dues a Alacant i una a Las Palmas, Almeria i Lleida.