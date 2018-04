Calldetenes obre un nou accés a l'aparcament de la plaça Independència de Catalunya

Els vehicles que vulguin aparcar al centre de Calldetenes tindran més facilitats a partir d’ara. L’aparcament de la plaça Independència de Catalunya ja és accessible des del carrer gran. La mesura estava subjecte a l’ acabament de les obres del carrer Bon Aire (la variant de Calldetenes) Ara, des del de Calldetenes, s’han iniciat els treballs per permetre l’accés i sortida des de la via principal a aquest aparcament. Fins ara només s’hi podia accedir per la part del darrera, dins del nucli urbà.Des del consistori, apunten que, a més de facilitar l’aparcament pels veïns d’aquesta zona, es preveu que suposi un impuls per a l’eix comercial del municipi. Cal destacar que està prevista la remodelació del carrer Gran i es preveu que es mantingui l’accés i la sortida en ambdós sentits de la circulació.