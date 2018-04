​La deixalleria de les Masies de Voltregà ha recollit més de 300 tones el 2017

La deixalleria municipal de les Masies de Voltregà va recollir durant el 2017 un total de 306,45 tones de residus. Tal com explica l'Ajuntament en una nota, es van registrar un total de 3.030 entrades, un 88% de les quals són particulars i el 12% restant empreses i comerciants. Aquesta instal·lació es va posar en marxa l'any 2001 amb la finalitat de recollir els residus que no es poden dipositar als contenidors situats als carrers del municipi i dóna servei als veïns i empreses de les Masies i als usuaris particulars de Sant Hipòlit.Del total de tones recollides, un 89% són residus valoritzables (274,67 tones), entre els quals hi ha runa procedents d'obres (119 tones, un 43%) per davant de fustes (17%) i voluminosos (13%), on s'hi inclouen mobles i matalassos. Altres residus com ferralla, roba, vidre, paper o cartró no superen conjuntament el 20% dels residus dipositats.El segon grup de residus recollits correspon als anomenats RAEES -amb un 7% i més de 20 tones- on s'hi inclouen grans aparells electrodomèstics com cuines, rentaplats o rentadores (33%), pantalles i televisors (27%) o neveres i congeladors (16%). Per últim, hi ha els residus especials (un total d'11 tones corresponent al 4% del general), amb un gran pes dels pneumàtics (32%), per davant d'extintors i bombones de gas, pintures i derivats i olis i vegetals, tots tres grups amb un 18%.Des de l'Ajuntament, el regidor de Medi Ambient i Governació, Gaietà García, apunta que estant "satisfets amb les dades, tenint en compte que som un municipi petit, però mai és prou". En aquest sentit, remarca la importància de la feina de "conscienciació" portada a terme. Els horaris d'obertura de la deixalleria són dilluns de 15 a 19 hores i dijous i dissabte de 9 a 13 hores. També s'ofereix un servei gratuït de recollida d'andròmines a domicili l'últim dilluns de mes.