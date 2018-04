L’Ajuntament de Manlleu entrega els diners de la subhasta de quadres al Centre de Dia Josep Roqué

La regidora de Participació, Maite Gallifa, i Àlex Garrido, alcalde de Manlleu, fent entrega dels diners al projecte guanyador. Foto: Aj. de Manlleu

L’ Ajuntament de Manlleu va entregar la setmana passada els diners recaptats en la segona subhasta de quadres al Centre de Dia Josep Roqué. Els 1.150 euros aniran destinats a les beques menjador. El passat desembre, el consistori va posar a subhasta 65 obres de propietat municipal entre pintures i dibuixos. Es van comprar un total de 19 obres i l’ajuntament va obtenir aquests ingressos. Entre el febrer i el març, la ciutadania va escollir en quina de les iniciatives socials destinava aquest import.Els tres projectes candidats eren: les beques menjador pel Centre de dia Josep Roqué, la compra de llibres per als centres escolars de Manlleu i el Banc d’aliments del Sarró. De les gairebé 400 resposts vàlides, un 56,4% es va decantar per les beques menjador del centre de dia, un 23,1% per la compra de llibres i un 20,5% per al banc d’aliments. De fet, l'any passat ja va guanyar aquesta opció