Les obres del pont de Can Molas de Manlleu avancen a bon ritme

Les obres al pont de Can Molas, aquest dimarts. Foto: Adrià Costa

Les obres de remodelació del pont de Can Molas de Manlleu avancen segons el calendari previst. Així ho explica l'Ajuntament de Manlleu després d'un mes del tancament del pas. Segons la direcció d'obra, els assajos fets a l'estructura interna del pont han donat millors resultats dels previstos en el projecte, cosa que permet continuar sobre el calendari previst i, fins i tot, podria reduir el termini d'11 mesos. Tot i això, el temps s'anirà concretant a mesura que avanci l'obra.Durant aquest primer mes s'han portat a terme els treballs de fressat d'asfalt i demolició de paviment de les voreres de la plataforma del pont i adequacions de l'entorn. S'ha realitzat l'execució i connexió provisional de serveis afectats (la canonada d'aigua potable i la d'Aigües Vic) mantenint el servei als veïns, i s'està procedint a l'eliminació i adequació dels serveis existents que estan penjats sota el pont (canonada d'Aigües Vic i Telefònica). Part d'aquestes canonades són de fibrociment i per aquest motiu ha calgut seguir el protocol establert per l'extracció d'aquest material.Durant el proper mes es preveu seguir amb l'eliminació de serveis afectats i començar els talls longitudinal i transversal amb l'objectiu d'extreure una bona part del tauler actual (començant per les parts de voladís i alternant els dos costats).L'inici de les obres del pont de Can Molas de Manlleu ha generat un enrenou a la circulació. Per accedir a la capital del Ter s'ha desviat el trànsit per itineraris alternatius: per la C-17 i per Roda de Ter a través de la BV-5222 i la C-153. Un trajecte que afecta els veïns, comerços i serveis de Manlleu, provocant retencions als itineraris alternatius.