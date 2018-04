Els Mossos identifiquen un grup de persones després d'una cantata del CDR a Tona

Els agents demanant la documentació als que es van concentrar a la plaça Major Foto: Twitter @nilnogue99

Com cada dilluns el CDR de Tona va organitzar una cantata a la plaça Major a les 8 del vespre. Aquest cop, però, van rebre la visita dels Mossos d'Esquadra que els van demanar que s'identifiquessin després d'acabar l'acte.Així ho captava Nil Nogué a través del seu perfil de Twitter. "Va xocar bastant" explica a, remarcant que els agents van rebre forces crítiques per la seva actuació. Unes crítiques que han ressonat a través de Twitter. De fet, Nogué explica que davant l'acció dels agents va córrer la veu i es preveu que el dilluns que ve, encara siguin més gent que habitualment.Els agents van demanar si tenien autorització per fer la manifestació i van identificar un responsable del grup. Cal destacar que el CDR havia demanat permís prèviament a l'Ajuntament per portar a terme la cantata.Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra expliquen que es tracta d'un pur tràmit. És una mesura més de recopilació de dades per comprovar que estigui tot correcte. De fet, és un tràmit habitual. En cas que no hi hagi una autorització, els agents estan obligats a aixecar acta dels fets ocorreguts.