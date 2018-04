L'educació postural entra a les aules d'Osona amb alces reposapeus

Una de les professores que dirigeix l'activitat sobre la higiene postural dels alumnes de 6è de l'escola Segimon Comas de Sant Quirze de Besora. Foto: ACN

Des de Sant Tomàs s'han encarregat de la instal·lació de les alces a les aules. Foto: ACN

Vestit, Bassagaña, Franquesa, Fontanet i Prat, durant la roda de premsa Foto: Carles Fiter

"Peus a terra, cul enrere i mans sobre la taula és la regla d'or per seure bé". Així explicava la fisioterapeuta de l'Associació Sala Puigverd, Marta Prat, el projecte que s'ha posat en marxa a Osona. Precisament aquesta associació, Sant Tomàs i el Consell Comarcal han impulsat la prova pilot " Sit Up l'Alça " que té l'objectiu de fer entrar l'educació postural i ergonòmica a les aules de la comarca.Aquest dimarts, a l'escola Segimon Comas de Sant Quirze de Besora s'han instal·lat algunes de les alces reposapeus aquells alumnes que ho necessitaven. Aquest instrument, però, és l'excusa perfecta perquè puguin reflexionar sobre si seuen bé (amb els turmells, genolls i maluc en un angle de 90 graus). Es tracta d'explicar-los que "tenim un cos per tota la vida i som els responsables de cuidar-lo", deia Prat, remarcant que, en definitiva, volen ensenyar-los "hàbits saludables"."Les alces reposapeus són regulables en alçada en amplada per adaptar-se en qualsevol cadira de quatre potes" deia Prat, remarcant que aquests nous hàbits suposen la millora del reg sanguini, augmenten la concentració i eviten problemes d'escurçament de musculatura o actitud escoliòtica. Els alumnes de Primària es passen unes 400 hores asseguts a la cadira d'una classe."En general, les taules i cadires són molt iguals, però els nens, són molt diferents"; de fet, s'acostumen a col·locar 3 alces per aula. "Hi ha uns tres nens per aula; un 15% que no toquen de peus a terra i un 5-7% que sobresurten", explicava la fisioterapeuta. Per tant, els que són més baixos, s'hi instal·len alces reposapeus; i els més alts han de buscar altres cadires i taules per l'escola perquè puguin seure millor."Els nens són els que busquen solucions a aquesta necessitat tan diferent", explicava Prat, mentre remarcava que "els empoderem perquè ells desitgin seure bé". De fet, la directora de l'escola de Sant Quirze de Besora, Mariona Bassagaña, remarcava que el projecte suposa "l'empoderament dels alumnes a l'hora de prendre decisions" i "la gestió del seu futur". En aquest sentit, ha apuntat que els va convèncer apuntar-se aquest projecte la seva transversalitat i perquè "és territori". Amb tot, Bassagaña reconeixia que des de les escoles "hi havíem reflexionat poc". Per això, s'ha mostrat molt satisfeta amb el projecte.El projecte el promou l'Associació Sala Puigverd a través de Sant Tomàs. Tal com explicava el seu portaveu, Abel Fontanet, l'entitat hi aporta "territorialitat, proximitat i la pota social". De fet, s'ha inclòs els usuaris en el projecte. D'una banda, s'han muntat les alces a Sant Tomàs amb l'assemblatge i l'encapsat del producte des del Centre Ocupacional; i, de l'altra, s'ha fet tota la implementació a les aules. "Ens semblava que era molt important que, a part de les fisioterapeutes formades, hi haguessin usuaris de l'escola Estel de Sant Tomàs". D'aquesta manera "es tanca el cercle del vessant més social del projecte".Des del Consell Comarcal d'Osona, la consellera d'Educació Anna Franquesa, apuntava que el pla pilot s'ha iniciat en 6 escoles de 5 municipis en alumnes de Primària. "Treballem amb la idea de 'si tu estàs bé, jo també", deia Franquesa, remarcant que "esperem que vagi creixent i ho puguem instaurar en tots els municipis". Els pobles que en formen part són, a més de Sant Quirze de Besora, Centelles, Montesquiu, Folgueroles i Santa Eugènia de Berga.Per la seva banda, l'alcaldessa del municipi, Rosa Vestit, ha remarcat que "és un projecte molt important a nivell comarcal i de futur". En aquest sentit, ha destacat que és "una millora pel dia a dia" i es tracta d'un aspecte que segurament no hi haguessin "atinat" si no fos per aquesta iniciativa.