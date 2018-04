Un cicle de conferències de la UVic-UCC recull la recerca de quatre investigadors amb vincles a Osona

L’ Escola de Doctorat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) ha organitzat un cicle de conferències que recollirà una mostra de la recerca que duen a terme diversos investigadors d’Osona o amb vincles amb la comarca. Aquesta és la segona edició del cicle, que forma part del programa d’activitats culturals de l’ Ateneu de Vic , coorganitzat amb l’Ajuntament de Vic i el Casino de Vic, i que tindrà lloc en quatre sessions, del 19 d’abril al 10 de maig, a la Sala Modernista del Casino.En aquesta ocasió s’han escollit quatre projectes, corresponen als resultats de quatre tesis doctorals llegides en el transcurs dels darrers mesos en universitats catalanes: les de Montsita Rierola, doctora per la Universitat de Barcelona (UB) i les de Jordi Naudó, Alba Parareda i Lluís Solé, doctors per la UVic-UCC. Segons Antoni Tort, director de l’Escola de Doctorat, l’objectiu del cicle és “visibilitzar una selecció de treballs de recerca que poden tenir interès per a un públic ampli” i “presentar noves aportacions d’investigadors del nostre entorn”. Per Tort, els temes escollits “són realment atractius i mereixen ser divulgats”.El cicle l’encetarà, el proper 19 d’abril (20h.), la conferència de Montsita Rierola, doctora en Belles Arts i professora a la UVic-UCC, que recull el resultat de la seva tesi “Goula. Art, joc i memòria. D’una aventura industrial a una experiència artística”. El seu projecte artístic i de recerca va incloure, d’una banda, la producció d’obra amb el material de la fàbrica de joguines de fusta Goula (Vic, 1942-1996) i, de l’altra, l’estudi de la memòria històrica del seu entorn humà, amb la intenció de determinar-ne l’abast social i cultural més enllà de la ciutat de Vic. La seva presentació anirà a càrrec de l’artista visual i professor de la Facultat de Belles Arts de la UB Àlex Nogué.La segona conferència serà la de Jordi Naudó, que el 26 d’abril farà un “Retrat del suïcidi a la comarca d’Osona”, en una sessió presentada per Isabel Sala, neuropsicòloga i professora de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB) de la UVic-UCC. Naudó, doctor en Psicologia i professor a la UVic-UCC, explicarà com es poden dissenyar estratègies de prevenció a partir del coneixement dels factors de risc, i descriurà el perfil tipus dels casos de suïcidi a Osona, que tenen algunes particularitats pel que fa a mètode i factors motivacionals.El 3 de maig serà el torn d’Alba Parareda i del seu projecte “Experiències de participació per comprendre la ciutadania dels joves”, amb el qual es va doctorar en Pedagogia el febrer passat. A través de les converses amb quatre noies d’origen immigrat, Parareda pretén donar resposta a preguntes com ara què significa participar, quins i com són els espais a través dels quals els joves participen, què és i què vol dir exercir la ciutadania i com es concreta en la vida dels joves. En la seva conferència reflexionarà a l’entorn d’aquests i altres interrogants amb l’objectiu de comprendre com les experiències de participació de les joves contribueixen a la vivència de la ciutadania. Núria Simó, pedagoga i professora de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH) de la UVic-UCC en farà la presentació.El cicle el clourà, el 10 de maig, la ponència del músic i professor de la UVic-UCC Lluís Solé i Salas, que es va doctorar el setembre passat amb un treball sobre Disseny Universal de Pràctiques Instrumentals en Grup. La seva recerca explora l’accessibilitat de la música instrumental per a tothom, i ha comptat amb la implicació de l’Orquestra Inclusiva de la UVic, que Solé dirigeix i que ha permès establir algunes de les claus que faciliten poder fer música sense cap limitació d’accés als participants. L’acompanyarà José Ramon Lago, psicòleg i coordinador del Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat de la UVic-UCC.