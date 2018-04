Manlleu inicia l'elaboració del seu Pla Local de Joves

La primera reunió amb el grup motor de joves a Can Puget. Foto: Aj. de Manlleu

L' Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa el Pla Local de Joves aquest 2018. És l'instrument estratègic que els ajuntaments tenen al seu abast per pensar amb els joves de la ciutat com hauria de ser Manlleu en el futur. A més, també serveix per planificar amb ells una sèrie d'accions, programes i recursos adreçats a la gent jove. El resultat final ha de ser un document - fet a partir de les aportacions dels i les joves de Manlleu - que defineix les polítiques locals de joventut, en aquest cas per al període 2018-2022.Tal com explica l'Ajuntament en una nota, el pla es desenvoluparà amb diferents fases i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. La primera d'aquestes fases és la diagnosi, que és una anàlisi actual de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut vigents al municipi. El que vindria a ser d'una fotografia de la realitat del jovent a Manlleu: les seves necessitats i dels recursos que tenen al seu abast. Un cop finalitzada la diagnosi, previsiblement al juny, es donarà pas a la definició compartida d'accions.Per aquesta primera fase s'han fet tres accions: una anàlisi de les dades socioeconòmiques relacionades amb la gent jove del municipi, un recull dels plans i projectes adreçats a la gent jove impulsats des de l'ajuntament fins a dia d'avui i s'ha constituït un grup motor de joves. El grup motor és un espai de debat, seguiment i avaluació del procés de redacció i execució del Pla Jove. Està format per diferents perfils i té la funció de presentar diferents col·lectius de joves. La primera reunió va ser el passat 6 d'abril a Can Puget amb la participació d'una dotzena de joves, del regidor de Joventut Eudald Sellarès, i de l'equip tècnic de Diputació encarregat del projecte i de l'equip tècnic del Servei de Joventut de l'ajuntament.Des d'ara fins al mes de juny està previst fer una sèrie d'entrevistes a representants polítics com a personal tècnic municipal i a diferents joves; fer un taller participatiu amb personal tècnic municipal; una segona reunió del grup motor; un concurs a Instagram i un Fòrum Jove oberts al conjunt de gent jove de la ciutat. Amb tota la informació que es reculli s'elaborarà aquesta fotografia del jovent a Manlleu. El punt de partida inicial per dissenyar les actuacions de millora a la ciutat.