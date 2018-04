Els Catarres, La Folie, Can Canalla, Inèrcia, Radical Distric i Ferran Exceso se sumen al cartell del Bioritme

El BioRitme Festival 2018 , que va néixer fa sis anys i des de fa quatre se celebra al Pantà de Sau, va anunciar aquest divendres sis noves incorporacions al seu cartell. Es tracta del grup osonenc Els Catarres, que acaben de llançar el seu nou disc; els guanyadors del Premi Enderrock de la crítica al millor artista revelació d'enguany, La Folie; la jove banda Can Canalla; els valencians Inèrcia; els Radical District, una proposta que fusiona el rock, el punk i l'electrònica; i el cantautor Ferran Exceso.Les noves incorporacions se sumen a les ja confirmades de Txarango, Xavi Sarrià, Deluxe, Sra Tomasa, Roba Estesa, The Sey Sisters o Judit Nedderman, entre d'altres. Els rapers Valtonyc i Pablo Hasél, condemnats a presó per les lletres de les seves cançons, també formen part del cartell.Els abonaments del festival tindran un preu especial de 63 euros fins al 9 de maig, o fins a exhaurir existències. De fet, des de l'organització han explicat a través d'un comunicat que el 75% dels abonaments disponibles ja s'ha venut a falta de cinc mesos pel festival.

