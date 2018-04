​Unió de Pagesos alerta de l'arribada de porcs senglars d'Hongria

Unió de Pagesos ha denunciat l'arribada a Catalunya de porcs senglars provinents d'Hongria, segons informa la ràdio UA1Lleida . El sindicat es mostra preocupat perquè aquesta espècie ve d'un lloc on s'ha detectat la pesta porcina.Segons Unió de Pagesos, l'any passat van entrar 1.000 porcs provinents d'Hongria i es van ficar en cots de caça de Madrid i València. Una acció que va preocupar al sindicat, ja que els animals no tenen cap problema en travessar les fronteres, i podria ser que algun dels porcs arribés a Catalunya.Per això es va adreçar al Ministeri de Sanitat, que va respondre que el comerç entre membres de la Unió Europea era lliure i no s'hi podia fer res.El sindicat agrari alera que si es detecta algun cas de pesta porcina a Catalunya s'hauran de tancar les fronteres, la qual cosa suposarà un greu perjudici econòmic per al sector porcí.Aquesta espècie de senglar d'Hongria pot arribar a duplicar el pes dels que normalment habiten a Catalunya.