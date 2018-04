CARTES AL DIRECTOR

Montserrat Rosell, Vic



El valor del silenci



Ni la millor cançó del món iguala el poder de la quietud, que aporta beneficis al cor i al cervell. Quantes vegades hem sentit persones que parlen cridant! Les cases estan plenes de pantalles i abaixar el volum no està de moda.



Els joves viuen en un ambient de soroll que els altera la seva capacitat de memòria i aprenentatge. El silenci facilita el control de la tensió arterial, baixa el risc cardiovascular, prevenint, per tant, malalties al cor i ictus, i predisposa als beneficis d'una vida reflexiva i amb pau interior.



Una vida intel·lectual activa que requereix concentració i, per tant, silenci, compleix un paper protector en les neurones. Ja sabem que un nivell educatiu alt es vincula a un menor risc de patir alzheimer.



No fa falta aïllar-se, ni molt menys, n'hi ha prou amb viure la vida amb especial atenció a la calma. Silenci és llegir, pensar, no deixar-se portar, parar-se si és necessari, escoltar per aprendre... és una actitud davant la vida. La paraula pot transformar la realitat, però només el silenci ens transforma a nosaltres mateixos.