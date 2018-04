Roda de Ter, terra de llavors tradicionals

La Fira de la Llavor de Roda de Ter va acollir molta gent aquest diumenge. Foto: Joan Parera

Fira de la Llavor de Roda de Ter Foto: Joan Parera

La VI Fira de la Llavor Tradicional de Roda Ter ha estat un nou èxit aquest cap de setmana i per la seva temàtica és única a les terres de la Catalunya Central. Les activitats s'han repartit entre dissabte i diumenge, però el gruix més important s'ha portat a terme durant tot el diumenge a l'indret de La Muntanyeta, on està ubicat el Banc de la Llavor i el seu local.El dissabte, entre altres activitats, va tenir lloc una interessant i amena xerrada i taula rodona sobre agricultures sostenibles amb Antonio Scotti parlant sobre permacultura, Joan Salicrú sobre Biodinàmica i Jaume Fernández que va tractar l'agricultura regenerativa. Diumenge, d'altra banda, es va instal·lar un mercat de llavors amb varietats autòctones i planters diversos.El repte del Banc de Llavors és potenciar els tomàquets de varietats tradicionals i vendre planter perquè es pugui conrear als horts de la nostra comarca. En aquest aspecte els organitzadors estan ben contents, ja que s'han venut fins a 1.700 planters de tomaquera de varietats tradicionals; uns planters sembrats pel febrer i cuidats pels mataronins Vivers Mora. També es van sembrar alguns planters tant de tomàquets com d'albergínies, bitxos i pebrots.Els planters de tomàquets que s'han plantat a La Muntanyeta han estat de les varietats Groc de Collserola, Taronja de Collserola, de Ca l'Evarist, Virgínia Dolça, Vinya Vella, Verd d'Oristà, Cheroky Negre, Cherry Negre, Coll Negre, Pometa Victòria de la Fàbrica, Ramallet Banyut, Rosa de l'Etern, Poma Ple, 3 Caires, Excelencia Txeca, Pinya Negre, Pare Benet, Black Zebra, Verd d'Aragó, Mutxa Miel, Roma, Borratxo, Green Zebra i Tangela (o llavor d'en Pere).Els planters de bitxos que es van plantar diumenge eren de les varietats autòctones Fresno Naranja, galapenyo, Barret de Bisbe, guindilla Basca, Explosion Embar, cayena, Hot Banana, Habanero Rojo i Ref. Scorpion Ghost. Les varietats d'albergínies van ser albergínia blanca, albergínia llarga catalana, albergínia negre Mata Alta, albergínia ronda de València, albergínia Negre Black beauty i albergínia de Granada (llavor d'en Pere). Per últim també es van plantar pebrots de les següents varietats: pebrot verd, pebrot del Padró, nyora, pebrot del piquillo i bitxo llarg.