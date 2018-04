Mercè Conesa situa la UVic-UCC com un «instrument clau per fixar el talent al territori»

Arimany, Erra, Conesa i Montaña, durant la roda de premsa. Foto: Josep M. Montaner

Ensenyant com funciona la taula antatòmica digital. Foto: Josep M. Montaner

Autoritats assitents a l'acte. Foto: Josep M. Montaner

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha visitat aquest dilluns al migdia la Facultat de Medicina de la UVic-UCC . Conesa ha posat en valor la Universitat com un "instrument clau per fixar el talent al territori". En aquest mateix sentit, ha destacat que, a més, fa créixer "en oportunitats, capacitació i dinamisme". D'aquesta manera es potencia que l'equipament sigui un nou pol d'atracció d'activitat econòmica per la ciutat i Osona.La presidenta de l'ens ha remarcat que aquesta col·laboració "publico-privada" forma part d'un dels objectius fonamentals de la Diputació: "el reequilibri del territori". Així "ens permet explicar i ser exemple de com cal gestionar un territori que el volem equilibrat amb independència de la capital del país".Han acompanyat la presidenta de la Diputació, l'alcaldessa de Vic i presidenta de la Fundació Universitària Balmes (FUB), Anna Erra; el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña; i el president del Patronat de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut i regidor de Vic, Josep Arimany.Anna Erra ha agraït la col·laboració de l'ens i ha remarcat que el projecte "aposta pel coneixement per fer créixer el talent i per donar una oportunitat als joves" del territori. En aquest mateix sentit, el rector Montaña ha remarcat que la Facultat de Medicina és un "motor intern per la universitat i alhora un motor de desenvolupament del seu entorn". Josep Arimany, per la seva banda, ha expressat el seu agraïment, tot remarcant la "consolidació de la universitat" i l'aportació que fa en el territori, sobretot en "l'àmbit de la salut i de la recerca en salut". Conesa ha pogut visitar les instal·lacions que es van estrenar aquest setembre.Aquesta col·laboració es tradueix en una inversió de 500.000 euros que s'han destinat a l'equipació de la facultat en tecnologia i també en l'arranjament dels aularis. El cost total del projecte de remodelació de l'antiga fàbrica de Can Baumann per poder-la adaptar a l'ús acadèmic ascendeix a 2.200.000 euros, pressupost que inclou les obres i el contingut.A més de l'aportació de la Diputació, la Fundació "La Caixa" i la Fundació Universitària Balmes aportaran 500.000 euros cadascuna i, l'agrupació empresarial Ausa Futur, també invertirà 700.000 euros en aquest projecte. D'altra banda, l'Ajuntament de Vic ha cedit a la FUB el terreny i l'edifici principal de l'antiga fàbrica adobera.