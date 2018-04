Set persones d'ADFO s’incorporen al món laboral després de l’«speed dating»

En Marc i en David treballant d'informadors a La Vola. Foto: ADFO

El primer speed dating professional organitzat per l’ Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO) ja dona els seus resultats. A principis de març hi va haver una trobada entre 11 empreses de la comarca i 21 persones amb diversitat funcional que tenien dos minuts per presentar la seva candidatura.Un mes després, ja hi ha 3 persones que han estat contractades per empreses participants a l’speed dating. Es tracta de La Vola i Grupo Epos. D’altra banda, tal com remarca l’associació, hi ha 4 persones més que la jornada els va servir per empoderar-se i han aconseguit un contracte laboral en empreses no participants a l’activitat.