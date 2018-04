​Roda de Ter constitueix el segon consistori infantil

Els nous regidors i portaveus del consistori infantil de Roda de Ter. Foto: Aj. de Roda de Ter

L' Ajuntament de Roda de Ter ha tirat endavant per segon any el consistori infantil, després de la bona acollida de la primera edició. Està format per alumnes de 6è de Primària de les escoles Mare de Déu del Sol del Pont i Emili Teixidor. En total són 13 regidors i 6 portaveus, i ha estat coordinat des de les àrees de joventut i d'ensenyament del consistori.La primera trobada va ser a principis d'abril i en la propera reunió, es farà el ple de presentació i aprovació de les propostes debatudes, consensuades i aprovades per a tots els alumnes de sisè. Un acte que es farà al Teatre Eliseu per poder donar cabuda a totes les persones que hi vulguin assistir com a públic.