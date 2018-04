Comencen les obres de refermat dels accessos Vic Nord, Serra-de-senferm i Santa Anna

Mapa de les obres Foto: Aj. de Vic

Aquests dilluns han començat els treballs de refermat als accessos de Vic Nord, Serra-de-senferm i Santa Anna. Tal com explica l’Ajuntament, les actuacions tindran una durada d’unes quatre setmanes i es realitzaran de forma esglaonada per tal de minimitzar les molèsties, ja que es tracta de zones amb una alta intensitat de trànsit.Les obres han començat pel tram de la carretera de Manlleu entre la Ronda Camprodon i l’Era d’en Sellés. De fet, des del cap de setmana, la zona d’aparcament de la carretera ha quedat senyalitzada per informar-ne als usuaris.- Dilluns 16 d’abril: Tram de la carretera de Manlleu entre la Ronda Camprodon i la rotonda de l’Era d’en Sellés. Els treballs començaran a partir de les 8 del matí al carril de sortida de la ciutat, en direcció a Manlleu. El trànsit de sortida quedarà tallat tota la jornada.- Dimarts 17 d’abril: Tram de la carretera de Manlleu entre la Ronda Camprodon i la rotonda de l’Era d’en Sellés. Els treballs començaran a partir de les 8 del matí al carril d’entrada a la ciutat, en direcció al centre de la ciutat. El trànsit d’entrada quedarà tallat tota la jornada.A partir del dimecres 18 d’abril: Inici dels treballs al Coll de Vic i continuació en direcció a Manlleu.- Setmana del 23 d’abril: Inici de les obres a la carretera de Sant Hipòlit.- Setmana del 2 de maig: Treballs al barri de la Serra-de-senferm i Santa Anna.La programació pot variar en funció de les condicions climatològiques de les properes setmanes.