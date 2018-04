​Constitueixen un nucli de Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República a Osona

Osona ja compta amb un nucli de Sindicalistes de CCOO (Comissions Obreres) per la Independència i la República Catalana . Es va constituir a principis d'aquest abril i es tracta d'un braç més del territori que es coordina des de Barcelona. A més d'Osona, també hi ha altres nuclis creats al Maresme i al Baix Llobregat. Precisament, tal com expliquen en una nota, la idea és crear una xarxa de nuclis arreu del país connectats amb la coordinadora.A Osona, una vintena d'afiliats formen part del nou nucli i treballen per "estendre, tant entre el conjunt de l'afiliació com a les diferents estructures de direcció que la independència de Catalunya i la construcció de la República Catalana és l'única solució per aconseguir una societat més justa, socialment progressista i més lliure".Des del nucli apunten que són conscients que " CCOO ha de seguir tenint un paper cohesionador dels treballadors" i que volen posar en marxa debats interns i externs per donar a conèixer els plantejaments del sector independentista i acostar l'organització a altres treballadors. "La voluntat del grup és configurar un espai de trobada, coneixement, debat i visualització de l'afiliació de CCOO que vol treballar per la construcció de la República Catalana".Pels moments històrics que està vivint el país, "formar part d'un sindicat plural com és CCOO és una oportunitat que no es pot deixar passar per alt", diuen en la nota. Aquest sindicat és la primera organització social de Catalunya en nombre d'afiliats.