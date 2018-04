Osona i el Ripollès omplen una seixantena d’autocars per anar a la manifestació de diumenge a Barcelona

Més d’una seixantena d’autobusos sortiran d’Osona i el Ripollès per anar cap a la manifestació d’aquest diumenge a Barcelona. Precisament coincideix amb els 6 mesos d’empresonament del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el fins fa poc president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez.



Sota el lema “Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!”, la marxa arrencarà a les 12.30 h. de la plaça Espanya de Barcelona i avançarà per l’avinguda Paral·lel fins als jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà l’acte final.