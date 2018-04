Fàbrega visita les obres d'infraestructures a Sant Quirze de Besora i Sant Boi de Lluçanès

Fàbrega, al Lluçanès Foto: Diputació de Barcelona

El diputat d’infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, va visitar aquest dijous a la tarda diverses obres que la Diputació de Barcelona està realitzant a Sant Quirze de Besora i Sant Boi de Lluçanès.A Sant Quirze de Besora, Fàbrega va visitar les obres de millora del tram de la carretera BV-5227 que es correspon al carrer de Vidrà, amb un nou itinerari per a vianants al marge dret de la carretera i que ha permès millorar el problema de drenatge que presentava la carretera en aquest tram. El pressupost de licitació d’aquestes obres ha estat de 514.812,61 euros, amb un termini d’execució de 4 mesos.Tal com explica la Diputació en una nota, el diputat d’infraestructures Viàries i Mobilitat va remarcar la importància d’una bona infraestructura i moderna per garantir la seguretat i per reduir la sinistralitat. També va assegurar que “no hem de pensar només les carreteres per anar amb vehicle motor”, ja que cal “entendre que la mobilitat és per la gent”.Així mateix, a Sant Quirze va lliurar a l’alcaldessa, Rosa Vestit, del projecte d’ordenació i millora del pas a nivell del tren situat en aquesta mateixa carretera BV-5227, implantant un itinerari continu i accessible des del pont del Ter a l’estació i pacificació del tram amb elements reductors de velocitat.Per tal d’aconseguir la integració de la travessera a l’entramat urbà es manté l’ample de calçada a 6 metres, excepte a la zona del revolt, on s’adaptarà fins a una amplada màxima de 7,20 metres. A més, es permetrà la dotació de voreres amb amplades mínimes de 2 metres, excepte a la zona de l’accés de Can Trinxet on només es poden garantir una amplada d’un metre i mig. El pressupost de licitació d’aquestes obres és de 246.542,63 euros, amb un termini d’execució de 3 mesos.A Sant Boi de Lluçanès, Jordi Fàbrega, acompanyat dels alcaldes de Sant Boi de Lluçanès, Josep M. Masramon, i de Sant Agustí de Lluçanès, Josep Pujol, va visitar les obres de millora que s’estan realitzant a la carretera BV-4608, a l’entrada de la població, amb l’ampliació de la calçada per tal d'aconseguir una plataforma de set metres, amb una calçada de dos carrils de tres metres i vorals de 50 centímetres a banda i banda.També s’ha construït un itinerari de vianants de tres metres d'amplada separat totalment del trànsit amb barreres de seguretat i amb la plantació de nou arbrat. El pressupost de licitació d’aquestes obres va ser de 552.622,32 euros i el termini d’execució, de 4 mesos.En relació a aquesta obra, el diputat va remarcar que, amb el nou itinerari de vianants de 500 metres de recorregut, la Diputació de Barcelona també busca “que la gent pugui fer esport, que la gent gran pugui passejar i que els nens puguin anar amb bicicleta amb seguretat”. Així mateix, va destacar que “era imprescindible poder preservar, com a patrimoni natural, els plataners”.