​Marta Rovira i l'1 d'Octubre, protagonistes de la Setmana de la República d'ERC Osona

Jordi Fàbrega, durant la roda de premsa Foto: ERC Osona

Com cada any, la Federació Comarcal d’Osona d’ERC organitza els actes de la Setmana de la República, posant en valor els principis republicans de la Llibertat, la Igualtat, la Justícia, la Llibertat i els drets nacionals dels catalans. Enguany la repressió de l'Estat Espanyol contra l'independentisme pren relleu i per això Marta Rovira i l’1 d’Octubre seran els protagonistes.De fet, tal com explica la formació en una nota, el president comarcal Jordi Fàbrega remarcava l’absència de Rovira, ja que normalment feia la presentació de la Setmana de la República. El tradicional Sopar de la República donarà el tret de sortida dels actes aquest divendres. En tots els actes hi haurà guardioles per recollir diners per la caixa de solidaritat amb els represaliats.17 d'abril. Presentació del llibre de Quico Sallés On eres l'1-O?, per part del portaveu d'ERC-Junts per Torelló, Jordi Casals. A Torelló. 20h a la Bliblioteca Dos Rius.18 d'abril. Presentació del llibre d'Andreu Pujol Hem fet un referèndum, per part de la presidenta d'ERC Vic, Nani Altimiras. A Vic. 19 hores, a Muntanya de Llibres.19 d'abril. Constitució de la Secció Local d'ERC Voltreganès.20 d'abril. Acte amb Ernest Maragall, a Olost.