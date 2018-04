Vuit-cents alumnes d'Osona viatjaran dels musicals clàssics als moderns en una cantata

La roda de premsa per explicar el projecte amb Verdaguer, Reixach, Franquesa i Font-Mir. Foto: ACN

Cantata a Folgueroles, el passat 2016. Foto: Josep M. Montaner

Mar i Cel, Els Miserables, Cats, El Mag d'Oz, Mary Poppins, El Rei Lleó o La Bella i la Bèstia són alguns dels musicals que entonaran 800 alumnes de Primària de sis pobles d'Osona en una cantata. Es tracta de la tercera edició de "Cantem junts" que enguany porta per títol "Viatge al cor dels musicals.En el projecte hi participen les escoles de Sant Marc de Calldetenes, Mossèn Cinto de Folgueroles, Bellpuig i El Roser de Sant Julià de Vilatorta, Jacint Verdaguer de Santa Eugènia de Berga i l'escola de Vilanova de Sau. Hi col·laboren tots els ajuntaments d'aquests municipis i també el de Tavèrnoles."Mai s'ha fet una cantata sobre el teatre musical a Catalunya", deia Toni Font-Mir, encarregat de la dramatúrgia i la direcció artística del projecte. Font-Mir explicava que les cançons dels musicals s'han traduït i adaptat expressament al català per la iniciativa. Les peces van dels anys 20 als 90 i toquen diferents gèneres com el jazz, pop o rock: "dels musicals clàssics als moderns".Així, "unim generacions", ja que hi ha algunes peces que "els més petits no coneixen, però el pares, sí". D'aquesta manera, "teixim una dramatúrgia"; "La cantata és un viatge emocional" destacava el director. Font-Mir, que s'estrena aquest any, apuntava que es tracta d'un "projecte sòlid pedagògicament i institucionalment", en el qual també s'està formant el públic "que ha d'anar al teatre o al cinema".L'espectacle serà el proper 20 d'abril al camp de futbol de Santa Eugènia a dos quarts de 7 del vespre. Precisament, l'alcaldessa del municipi, Anna Franquesa, remarcava que amb el projecte "ajuntem noves generacions de la comarca i del país" i "som capaços de fer coses molt grans". Un total de 812 infants pujaran dalt de l'escenari per entonar cançons de diferents musicals i es preveu que hi hagi 2.000 persones de públic.Per la seva banda, la directora del projecte, Buia Reixach, destacava que és "un projecte molt interessant a molts nivells". En aquest sentit, explicava que "les professores creen xarxes", "hi ha una complicitat entre alcaldes" i "és un projecte que perdura en les memòries dels infants". A més, els alumnes "tenen consciència que estem creant un producte artístic i mereix un respecte i un esforç". "Abans de posar els peus a l'escenari han de passar moltes coses i s'hi han d'esforçar molt", deia Reixach.Abans de la cantata hi ha un llarg procés. Per exemple, al col·legi del Roser de Sant Julià, tal com explicava la mestra de música Agnès Verdaguer, han explicat el projecte, han vist alguns dels musicals i han escoltat les partitures (amb lletra i/o només instrumental). "Volem que entenguin el sentit de cada cançó", explicava Verdaguer, destacant que la importància del primer contacte amb la directora del projecte, Buia Reixach. "Totes les escoles fem algun concert, però a un nivell tan gran és impressionant", concloïa.La primera edició es va fer a Sant Julià de Vilatorta (2014), la segona a Folgueroles (2016) i ara és el torn de Santa Eugènia. Com tot, "n'hem anat aprenent i millorant", deia Reixach. Aquest any per exemple, es vol millorar la sonorització.A més de la direcció musical de Buia Reixach els 800 intèrprets aniran acompanyats de l'actriu Andrea Alfredo, Franco Molinari al contrabaix, Pep Solà a la bateria, i Guillem Soler al piano. La selecció de temes ha estat escollida pels equips de mestres de música, Reixach i Font-Mir.