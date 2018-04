Manlleu fa d’amfitriona de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

Durant l'assemblea de la XMESS. Foto: Carles Fiter

El Museu del Ter de Manlleu va acollir aquest dijous l’assemblea de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) . De fet Manlleu, és el primer municipi osonenc que forma part d’aquesta xarxa. “Podem estar molt satisfets d’aquesta experiència”, deia l’alcalde Àlex Garrido, remarcant que “tenim múltiples iniciatives que des de l’Ajuntament donem cobertura i suport”. Garrido destacava de la trobada “l’intercanvi de coneixement i experiències” entre els municipis.En la trobada es va presentar el pla de treball 2018-2019. Tal com remarcava el president de l’ens i comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, Álvaro Porro, hi ha tres línies de treball a seguir a partir d’ara: “ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi, incidir i relacionar-se amb altres actors (entitats i també altres ens de fora de Catalunya i Espanya) i compartir coneixements i experiències”.Tal com explicava la vicepresidenta de l’ens i alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferrat, el maig de 2017 es va constituir la xarxa amb 31 municipis fundadors. Precisament Manlleu forma part de la Comissió Executiva de l’associació juntament amb Barcelona, Santa Margarida i els Monjos, Badalona, Girona, Mataró, Mieres, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet.En l’assemblea de dijous, es va aprovar l’adhesió de 5 nous municipis: Prats de Lluçanès, Sobremunt, Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental), Collbató (Baix Llobregat), i Callús (Bages). A Osona, només hi ha aquests dos nous municipis i Manlleu. Hi ha un total de 36 membres associats.

Consulta la diagnosi sobre l'ESS a Manlleu