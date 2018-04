Un centenar de persones homenatgen Guillem Agulló a Vic

Homenatge a Guillem Agulló. Foto: Joan Parera Homenatge a Guillem Agulló. Foto: Joan Parera Homenatge a Guillem Agulló. Foto: Joan Parera Homenatge a Guillem Agulló. Foto: Joan Parera

Un centenar de persones van participar aquest dijous a l’homenatge a Guillem Agulló, 25 anys després de la seva mort a mans de l’extrema dreta. Es va repintar el mural que hi ha al passatge que porta el seu nom i hi van posar: “25 anys amb tu”.L’acte va ser organitzat per l’Esquerra Independentista de Vic (Arran Vic, SEPC Vic, CUP-Capgirem Vic, Endavant Osona-Ripollès i COS Osona-Ripollès) i el col·lectiu "El Comboi Valencià", i amb el suport d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) d'Osona, el Comitè de Defensa de la República (CDR) Vic i Càrnies en Lluita.