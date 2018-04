​Els principals premis literaris catalans seran a Vic aquest dissabte per presentar les seves obres

Cartell de l'acte

Antoni Bassas, Martí Gironell, Joan-Lluís Lluís i Alejandro Palomas presentaran les seves obres a la ciutat de Vic després d'haver estat guardonats amb els principals premis literaris del país. Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Temple Romà. D'aquesta manera, tal com exposa la regidora de Cultura, Susagna Roura, es repeteix l'acte que es va iniciar el 2016 amb la Capitalitat de la Cultura Catalana de Vic (VICCC) amb el Grup 62 i que va portar a la ciutat Empar Moliner, Pep Puig, Víctor Amela i Lluís Foix i que va repetir amb èxit l'any passat amb els autors Jenn Díaz, David Cirici, Pilar Rahola i Xavier Theros.L'acte, en forma de taula rodona, servirà per conèixer i endinsar-nos en les històries més captivadores del moment. La taula comptarà amb la presència d'Antoni Bassas, Premi Josep Pla 2018, autor de Bon dia són les vuit ; Martí Gironell, Premi Ramon Llull 2018, que presentarà l'obra La força d'un destí . També hi participarà Joan-Lluís Lluís, Premi Sant Jordi 2017, amb Jo soc aquell que va matar Franco , i Alejandro Palomas, guanyador del Premi Nadal 2018, que participarà a la taula rodona parlant d' Un amor