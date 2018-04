El comerç de Torelló es mou amb el número 9 aquest dissabte

Per tercer any consecutiu, aquest dissabte, torna la iniciativa “ El comerç de Torelló es mou amb el número 9 ”. Durant tot el dia, tal com explica l’Ajuntament en una nota, una setantena de comerços i botigues oferiran descomptes, ofertes i promocions relacionades amb el número 9, amb el complement d’un conjunt d’activitats a la plaça Nova i a la plaça de la Sardana.

El regidor de Comerç, Jordi Rosell, destacava que, en només tres anys, “hem passat de 25 comerços, a 56 l’any passat i 70 aquest any”, com a prova de l’interès de la iniciativa entre els comerciants. La iniciativa està organitzada per la regidoria de Comerç de l’Ajuntament, el Pla de Barris i l’Agrupació de Comerciants de Torelló (ACT).Dolors Darnés, fins ara presidenta de l’ACT, explicava el nivell d’implicació dels botiguers de la població “que s’arremanguen perquè dissabte Torelló sigui un poble molt viu”. Cal destacar que les activitats d’aquesta acció comercial s’han coordinat amb les de la cursa Pels Camins dels Matxos.Pel que fa a les activitats, a la plaça Nova, al llarg del matí hi haurà un taller infantil, ambientació musical amb la Xaranga del Collsacabra, i un vermut musical; mentre que al migdia/tarda es farà una arrossada popular (conjuntament amb l’organització dels Matxos), un inflable i música en directe, i l’actuació de la Valltucada. A la plaça de la Sardana, les activitats seran al matí amb una xocolatada popular, un taller infantil, inflables i ambientació musical.